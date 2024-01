UGT y CCOO, en contra de "las bajas autojustificadas": "No solucionan el caos y el colapso".

UGT y CCOO en Andalucía han rechazado que la propuesta del Ministerio de Sanidad para la autojustificación de las bajas médicas de tres días para aquellos trabajadores que tenga una enfermedad leve vaya a solucionar "el caos" y "el colapso" de la atención primaria" y han reclamado "más inversión".

En concreto, UGT ha instado a "no frivolizar" con el asunto de las bajas laborales y ha advertido de que las autobajas responsables "no va a ser ni muchísimo menos la solución al caos de la Atención Primaria".

El secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia en UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Macías, ha reclamado "más inversiones". "Lo que nuestros médicos necesitan es bastante más tiempo para atender a sus pacientes y estos pacientes lo que necesitan es mejor acceso a la salud", ha finalizado.

Por su parte, la secretaria de Condiciones de Trabajo de CCOO, Yolanda Carrasco, considera que esta solución "no es la más adecuada", aunque reconoce que el Gobierno no ha dado los pormenores de esta propuesta. "No se puede resolver el problema de colapso de la Atención Primaria con una medida de este calado", ha remarcado Carrasco para apuntar que, incluso, "puede suponer una desprotección" para los trabajadores, que "no sólo están sin salario esos días, esos primeros días, sino que además no tienen un diagnóstico adecuado y ni siquiera un tratamiento ni medicación adecuada".

Por esto, ha optado por llevar estas cuestiones al diálogo social. "Que se trate desde el diálogo social todo aquello que afecta directamente a las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras y se les dé una garantía en sus puestos de trabajo y una atención adecuada", ha subrayado.

Por último, ha querido dejar claro que hay "un problema" con la Atención Primaria y con la salud pública: "La falta de recursos humanos y la falta de medios".