Andalucía registra casi un millar de accidentes de ciclistas el año de la pandemia

Las bicicletas han dejado de ser sólo para el verano. El medio de locomoción a dos ruedas no motorizado que se extiende por las ciudades, cada vez más acondicionadas a un estilo de vida saludable y que llaman sostenible, no está libre del accidente. Y de la muerte. Andalucía registró en 2020 cerca de un millar de siniestros al pedal. De ellos, 16 resultaron en muertes a los 30 días del siniestro. Así sucedió en el año que prendió la pandemia y sus meses de confinamiento.

Los datos los ofrece el Gobierno central como respuesta a una cuestión planteada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. La estadística de siniestralidad a la bicicleta, que recorre un periodo desde 2018, refleja un creciente aunque leve aumento de los accidentes al pedal. De los 917 percances notificados en 2018 en el conjunto de Andalucía a los 934 de 2020, de las cinco muertes a las 16 del primer año de la pandemia.

Cuando las autoridades recomiendan a los ciclistas el uso del casco no responde a un capricho administrativo si las cifras reflejan la realidad de una práctica no exenta del peligro. Tampoco son seguras las vías urbanas, progresivamente saturadas de medios de locomoción del más diverso pelaje. Patinetes, triciclos o bicicletas eléctricas comparten el espacio con las bicicletas y con el resto de vehículos a motor, por no hablar de las empresas de reparto a domicilio que llenan las calles de empleados que cobran por pedido.

Las ciudades se han convertido en un peligro para el ciclista pese l desarrollo de carriles para bicicletas repletos de obstáculos y habitados por múltiples especímenes. No extraña por tanto que dos tercios de los accidentes se produjeron en las vías urbanas, en consonancia también con el mayor número de usuarios a dos ruedas en las ciudades. De los 934 percances totales, 626 se registraron en las vías urbanas andaluzas (67%).

Por provincias, destacan por la alta siniestralidad Sevilla y Málaga, que concentran la mitad de los accidentes del conjunto de Andalucía. Un 25% correspondió a Sevilla y otro 25% a la provincia malagueña, donde el estilo de vida de sus ciudadanos está suturado a los estilos de la vida contemporáneo.