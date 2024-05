Primera imagen de David Corenswet como el nuevo Superman

La nueva entrega de Superman, primero llamada Superman: Legacy y ahora simplemente Superman, llegará a los cines el 11 de julio de 2025, con James Gunn en la silla de director (también es codirector ejecutivo de DC Studios) y un nuevo actor tras las gafas de Clark Kent y bajo el traje del hijo de Kripton, David Corenswet.

Aunque la compañía ya había publicado varios detalles de la producción, hasta ahora no habíamos visto al nuevo Superman con su traje completo. El propio James Gunn ha sido el encargado de compartir en Threads esta primera imagen que ha corrido como la pólvora por todas las redes sociales.

Post by @jamesgunn View on Threads

En la fotografía aparece Corenswet ajustándose una bota, sentado en una butaca de espaldas a un gran ventanal tras el que se atisba un gran rayo que sale de o se dirige a una esfera sobre lo que podrían ser los rascacielos de Metrópolis.

El filme se encuadra en el capítulo uno del reiniciado Universo cinematográfico DC, llamado Dioses y monstruos y que incluirá también series de televisión (la primera de ellas, Creature Commandos, está prevista para finales de 2024).

Este nuevo Superman abre como decíamos una nueva etapa en el devenir de DC Comics en el cine tras el infructuoso e irregular intento precedente, con Gunn al mando tras su paso por Marvel.

Una nueva etapa

Para quienes teman ver, de nuevo, en pantalla grande los orígenes del Hombre de acero (su llegada a la Tierra, etcétera), desde la compañía se asegura que no será una historia iniciática y que incluirá, ya de inicio, a numerosos personajes (tanto héroes como villanos) del catálogo de DC.

Junto a Corenswet, en el filme de Gunn aparecerán Rachel Brosnahan (House of Cards, The Blacklist) como Lois Lane, Nathan Fillion como Linterna Verde, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Edi Gathegi (The Blacklist) como Mister Terrific, Isabela Merced como Hawkgirl, Anthony Carrigan como Metamorpho, María Gabriela como The Engineer, o Sean Gunn (hermano de James que ya aparecía en Guardianes de la Galaxia).

Según confirmó el director, estos actores encarnarán a estos personajes en otros proyectos del Universo DC, aunque todavía no hay mucho confirmado más allá de la fecha de estreno de este nuevo Superman, que llegará (sin mencionar a las adaptaciones televisivas) tras el de Henry Cavill, Brandon Routh (Superman Returns) y, sobre todo, el del añorado Christopher Reeve.