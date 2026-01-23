Adif cuenta con seis trenes auscultadores operativos y dos más en desarrollo por 68 millones de euros

Adif dispone actualmente de seis trenes auscultadores en funcionamiento para la inspección continua de la red ferroviaria española, según ha confirmado este viernes la entidad pública. Además, el administrador de infraestructuras ha destinado 68 millones de euros a la adquisición de dos nuevas unidades que se encuentran en fases avanzadas de desarrollo y homologación, reforzando así su capacidad de vigilancia sobre las vías del país.

La compañía ha emitido un comunicado en el que subraya que estos trenes están equipados con sistemas "de la más avanzada tecnología", una declaración que llega poco después de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hiciera pública un primer informe sobre el siniestro de Adamuz, en Córdoba, que costó la vida a 45 personas. Según este informe preliminar, una fractura de carril previa al paso del convoy de Iryo habría sido determinante en el posterior descarrilamiento.

En su escrito, Adif ha detallado la composición actual de su flota de inspección ferroviaria, especificando las características técnicas y ámbitos de actuación de cada uno de los vehículos.

Tres nuevos trenes Stadler en funcionamiento por 79,8 millones

Entre los equipos operativos, Adif destaca tres nuevos trenes auscultadores Stadler destinados tanto a la inspección de vías como de catenaria, en los que la empresa pública ha invertido un total de 79,8 millones de euros. De estas tres unidades, dos están diseñadas específicamente para circular por líneas de la red convencional, mientras que la tercera se dedica exclusivamente a las líneas de alta velocidad.

Según ha precisado el administrador ferroviario, uno de estos trenes Stadler realiza actualmente labores de auscultación en el corredor de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, una de las arterias fundamentales del sistema ferroviario español. Los otros dos vehículos están funcionando en ancho ibérico y se encuentran en fase de pruebas para la validación completa de sus equipos de medición y diagnóstico.

Flota complementaria con trenes Séneca y BT

Además de los tres trenes Stadler, Adif dispone de un tren Séneca capacitado para circular por vías de ancho estándar, completando así la capacidad de inspección sobre diferentes tipologías de infraestructura ferroviaria. Esta unidad se suma a dos trenes BT que presentan una característica especialmente versátil: pueden circular indistintamente por vías de ancho estándar y de ancho ibérico.

Esta flexibilidad operativa resulta fundamental para garantizar una cobertura completa de la red española, que históricamente ha contado con dos anchos de vía diferentes debido a razones técnicas e históricas. Los trenes BT permiten optimizar los recursos disponibles y reducir los tiempos de inspección en redes de características distintas sin necesidad de cambios de material rodante.

Inversión de 68 millones en dos unidades en desarrollo

Más allá de los seis trenes actualmente operativos, Adif ha invertido 47,3 millones de euros en un nuevo tren auscultador 106 de Talgo que se encuentra en estos momentos en fase de homologación. Según las previsiones del administrador ferroviario, esta unidad podría entrar en funcionamiento a finales de 2026, ampliando así la capacidad de supervisión de la red.

Por otro lado, la compañía ha desembolsado 21 millones de euros adicionales en la adquisición de otra unidad fabricada por CAF, específicamente diseñada para circular por vías de alta velocidad. Este tren se encuentra actualmente en fase de desarrollo y actualización de sus equipos de señalización y comunicaciones, incorporando las últimas tecnologías disponibles en el mercado ferroviario.

Una característica destacada de este nuevo tren CAF es su capacidad para circular indistintamente por la red de ancho ibérico y por las líneas de alta velocidad, lo que le confiere una versatilidad similar a la de los trenes BT ya operativos. Esta interoperabilidad resulta clave para maximizar la eficiencia en las labores de mantenimiento preventivo.