Adif inicia el proceso para liberalizar la Alta Velocidad Madrid-Cádiz y Madrid-Huelva

Adif y Adif Alta Velocidad han iniciado el proceso para la liberalización de tres nuevos corredores de alta velocidad. Esto supone la entrada de competidores de Renfe en los corredores de Madrid con Cádiz y Huelva, así como en los que conectarán Madrid con Galicia, Asturias y Cantabria.

Este proceso de inicio a la segunda fase de liberalización del transporte ferroviario de viajeros se ha iniciado con el envío a los operadores de la propuesta de oferta con el objetivo de abrir el proceso de recepción de solicitudes a lo largo de 2026, según han anunciado este martes en un comunicado. El proceso, que será supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), concluirá, previsiblemente, a finales de 2027 con la firma de esos acuerdos marco.

Esta oferta está compuesta por un máximo de 72 nuevos servicios diarios, de los cuales 16 pertenecen a la línea Madrid-Cádiz/Huelva, 32 al corredor que unirá Madrid con Galicia y 24 a la conexión entre la capital y Asturias y Cantabria.

Este envío se realiza con carácter previo a la publicación de la oferta en una modificación de la Declaración sobre la Red (DR) de Adif y Adif AV de 2026, para que los operadores puedan realizar sus observaciones. La publicación en la Declaración sobre la Red irá precedida por el correspondiente informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), tal y como establece la Ley del Sector Ferroviario.

La modificación de la Declaración sobre la Red incluirá, además de la oferta de capacidad marco, las franjas horarias disponibles para circular, el calendario y las reglas para el desarrollo del proceso.

En esta segunda oferta de capacidad marco se invita a las empresas ferroviarias a formalizar acuerdos marco plurianuales con Adif/Adif AV, con el objetivo de proporcionar una mayor seguridad jurídica para que las empresas puedan acometer inversiones y facilitar una óptima planificación de horarios y operativas.

La primera oferta que culminó en 2020 incluía los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Comunidad Valenciana y Madrid-Sevilla/Málaga. Con esta primera oferta se vieron beneficiadas 15 provincias y en esta segunda fase se sumarían 13 más, alcanzando casi al 70 % de la población española.

Según destaca el administrador ferroviario, desde la apertura a la competencia de los servicios de viajeros, que ha permitido la llegada de las operadoras Ouigo e Iryo, se ha producido un crecimiento de la demanda en los diferentes corredores, especialmente intenso en los que operan tres empresas.