La Aemet lo confirma: el frío vuelve a Andalucía este fin de semana, con posibles nevadas en algunas zonas y lluvia

La inestabilidad marca el inicio del fin de semana, con lluvias persistentes y un ambiente plenamente invernal en amplias zonas del país. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la llegada de una masa de aire frío y el paso de sucesivos frentes por la península provocará una "bajada destacable de las temperaturas" durante la jornada del sábado 17 de enero en Andalucía. Por el momento, este viernes "no se descartan chubascos localmente fuertes en el litoral del Golfo de Cádiz".

La lluvia, la nieve y, en algunos casos, el viento y el oleaje serán los protagonistas de los próximos días a nivel nacional. "Las precipitaciones van a llegar prácticamente a todas las comunidades, aunque estaremos especialmente pendientes de algunas provincias del sur y este, donde pueden ser más intensas", explica el meteorólogo Mario Picazo en un artículo publicado por Eltiempo.es. Sin avisos a la vista, Andalucía se presenta con un panorama inestable de manera generalizada.

Tiempo en Andalucía para el fin de semana

Este viernes 16 de enero "ya se cuela un frente por el noroeste de la península que abrirá la puerta al aire frío de cara al fin de semana", prosigue Picazo. Así, la comunidad amanece, según la Aemet, "con cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones", que irán de débiles a moderadas y que podrían ser más intensas en áreas costeras del Golfo de Cádiz. Se espera entonces un 100% de probabilidades de lluvia, con posibilidad de tormenta, en la capital gaditana, Barbate o Jerez de la Frontera. Además, la cota de nieve en la provincia se sitúa en torno a los 1.400 metros.

No obstante, también se prevén lluvias en Huelva (100%), Sevilla (100%) o Granada y Motril (85% - 100%). En cualquier caso, en estas zonas comenzará a amainar hacia las 18:00 horas; más especialmente en la capital onubense, donde el porcentaje desciende hasta un 10%, igual que en otras localidades de la provincia, como Ayamonte o El Granado (0%).

Por su parte, la mitad este de Andalucía se mantiene más estable, aunque no se descartan chubascos en Vélez-Rubio (Almería, 65%) o Huéscar (Granada, 65%), por ejemplo. En cuanto a las temperaturas mínimas, irán en ascenso. Sin embargo, esta tendencia parece romperse con la llegada del sábado 17 de enero: menos lluvia y más frío.

La próxima semana "será más fría de lo normal"

El sábado 17 de enero se presenta ligeramente más estable, con las precipitaciones menos repartidas. En este sentido, podrían producirse lluvias "débiles ocasionales, menos probables en el tercio occidental y más intensas por la tarde en el interior oriental". Asimismo, la Aemet informa de que la cota de nieve se sitúa "en torno a los 1.000 - 1.300 metros", al tiempo que las temperaturas van "en descenso generalizado". Se producirán, por lo tanto, "héladas en las sierras orientales". Es probable que llueva entonces en puntos de Jaén, Granada o Almería, aunque no se descartan chubascos locales en el resto de Andalucía.

Las temperaturas vuelven a rozar los 2ºC de mínima en Córdoba o 3ºC en Granada. Dentro de esta última provincia, Trevélez rozará los -7ºC con la llegada del domingo 18 de enero y se mantendrá bajo cero el resto de la semana. En el caso de Sevilla, la capital oscilará entonces entre los 5ºC y los 15ºC, mientras que Alanís, al norte, bajará hasta 0ºC, -1ºC el lunes. La cota de nieve se siturá en torno a los 900 - 1.000 metros. De acuerdo con la Aemet, la próxima semana contará con temperaturas "más bajas de lo normal en el sur de la Península" para esta época del año.