Jorge Rey advierte sobre la llegada de más lluvia y nieve a estas zonas de España: "Lo importante llega en torno al 24 de enero"

La inestabilidad vuelve a Andalucía con la llegada de un nuevo frente frío a partir de este viernes, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Se trata de una situación que se extiende al conjunto peninsular y, de acuerdo con las previsiones de Jorge Rey, "lo importante llega en torno al 24 de enero". Por el momento, los modelos coinciden en la presencia de lluvias generalizadas hasta entonces y un ligero descenso de las temperaturas.

Este jueves 15 de enero, lloverá especialmente "en puntos del oeste"; y, durante la jornada siguiente, "una borrasca se instalará sobre la península, provocando fuertes precipitaciones en torno al Levante", explica el joven aficionado a la meteorología en su canal de YouTube, El Tiempo con JR. Atendiendo a los datos proporcionados por la Aemet, en ambos días se registrarán chubascos a lo largo de Andalucía, con especial importancia en áreas de la mitad occidental.

¿Qué tiempo hará la próxima semana, según Jorge Rey?

"El sábado, el frente empezará a llegar poco a poco con intensidad en puntos de Aragón o Cataluña, yendo a más durante los próximos días", prosigue Jorge Rey. "De cara al martes, se verán con cierta importancia en zonas de Valencia o de La Mancha". Además, se trata de "tormentas que pueden ir acompañadas de algunas nevadas". En este sentido, es preciso señalar que durante esta semana serán de "poca importancia", aunque las cuotas irán bajando progresivamente a medida que avancen los días. Se pueden esperar algunos focos en zonas como Ávila, Burgos o Segovia; así como también en Teruel, con la llegada del domingo 18 de enero.

Sin embargo, la semana que viene se acercan "más frentes y aire más frío", advierte el youtuber. Por lo tanto, sí cabe la posibilidad de que empiecen a intensificarse. "La probabilidad de nevadas es especialmente alta a partir del jueves 22 de enero", aclara. La distancia en el tiempo hace que, en cualquier caso, las estimaciones puedan variar conforme se acerque la fecha. Aún así, Jorge Rey insiste en que "varios modelos coinciden".

Se esperan acumulaciones especialmente altas en Cataluña

En cuanto a las precipitaciones en el entorno de las Canarias, el joven meteorólogo es claro: "Según avancen los días, van a llegar de manera débil; sobre todo, en las islas de mayor relieve. Pero no van a destacar mucho. No obstante, "sobre la península o en áreas del Mediterráneo, sí". De acuerdo con sus previsiones, "veremos acumulaciones que pueden llegar a aproximarse bastante a los 100 litros en puntos de Cataluña", debido a la llegada de "lluvias generalizadas" sobre la provincia.

Jorge Rey, conocido por su empleo del tradicional método de las cabañuelas, previó el tiempo para los primeros meses del 2026. Así, auguró la llegada de "fuertes nevadas, heladas tardías y una Semana Santa fría". En concreto, se centró en el 22 de enero como fecha en la que "un frente polar entrará por Galicia con nieve" que, en los días posteriores, se dirigirá al "norte y centro peninsular, bajando las cuotas bastantes".