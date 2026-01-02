Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el tiempo para los primeros meses de 2026: "Nevadas fuertes, heladas tardías y una Semana Santa fría"

El 2026 comienza marcado por el paso de la borrasca Francis que, desde este viernes 2 de enero, traerá precipitaciones localmente fuertes a Andalucía. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, las temperaturas se mantendrán en descenso y los avisos se irán actualizando conforme avancen las horas. Mientras tanto, las cabañuelas de Jorge Rey ya adelantan el tiempo que hará en España durante los cuatro primeros meses del año.

A través de un vídeo que ha compartido en su perfil de YouTube (@eltiempoconjr), el aficionado a la meteorología define su método como "propio" y asegura que todavía se encuentra en proceso de "experimentación y con buenos resultados". Asimismo, afirma que estamos ante un mes de enero caracterizado por una sucesión de frentes y anticiclones. Durante los primeros días, "nos va a traer un embolsamiento con lluvias, frío y viento en puntos de Canarias", así como en el oeste y norte peninsular. No obstante, "hacia el Día de Reyes, irá a menos; dando lugar a que, en torno al 7 de enero, llegue un anticiclón con viento del sur".

2026 comienza con la borrasca Francis

"Más que niebla, sobre todo, el anticiclón va a traer una subida repentina de las temperaturas", añade Jorge Rey. Esta situación durará poco tiempo, ya que un nuevo frente podría dejar más "lluvias hacia el día 9 en puntos del noroeste peninsular", que difícilmente llegarán a áreas del centro o de la cuenca del Ebro. Una vez más, el tiempo volverá a estabilizarse a mediados de mes; sobre todo, en el Cantábrico. Aún así, el youtuber advierte: "Ojo para el 22 de enero: se rompe esta dinámica". De acuerdo con su explicación, "un frente de frío polar entrará por Galicia con nevadas" que, en días posteriores, se dirigirá al "norte y centro peninsular, bajando las cotas bastante".

En cuanto a las precipitaciones, el experto de las cabañuelas sostiene que se esperan lluvias en áreas del sur o Canarias, "pudiendo producirse algunas tormentas importantes en las montañas de Málaga o Granada". Será a partir del 28 cuando las heladas empiecen a desaparecer poco a poco, "con vientos más templados de oeste" y un 30 de enero que verá la llegada de "una borrasca atlántica en el suroeste", prosigue. "Además, hacia los primeros días de febrero, podrían verse tormentas en puntos del Levante y temperaturas algo más frescas", debido a la entrada de vientos continentales.

Jorge Rey adelanta el tiempo que hará en Semana Santa

En palabras de Jorge Rey, febrero volverá a mostrar algo de inestabilidad en el Cantábrico, a partir del día 6. "¿Importante? Tampoco, pero sí creará una zona de bajas presiones sobre España. Hablamos de una DANA, que bajará las temperaturas y provocará lluvias en el Mediterráneo los días 11 o 12". De nuevo, irá a menos hacia el 18, pero el 22 de febrero "se producirán roces de frentes por el noroeste, con algunas lluvias y viento; o temperaturas templadillas", explica. "Aunque, ojo, porque el 25 se espera más frío y lluvia en la mitad norte peninsular, avanzando hacia puntos del centro" al finalizar el mes.

En 2026, la Semana Santa coincide entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Así, el tercer mes del año arranca, según el youtuber, "con vientos del oeste y frentes lluviosos", arrastrando "una masa algo más fría hacia la península". La inestabilidad prevista sobre el océano Atlántico aumenta la probabilidad de que llueva en las islas Canarias. En torno al 5 o 6 de marzo, "las temperaturas irán subiendo algo y habrá una breve pausa en la atmósfera; y, hacia el 7 de marzo, volverán más frentes, que entrarán por el oeste con aire fresco y más lluvia. La pausa es muy breve", afirma. "Hacia el 12 o 13 de marzo esperamos otra pequeña calma de nuevo, con vientos del sur, una subida repentina, y además importante, de las temperaturas". Todo ello, para que el día 15 regresen las precipitaciones.

El líder de las cabañuelas asegura también que, en la tercera semana de marzo, se verán "posibles nevadas y heladas, especialmente, en puntos del norte". Además, "es muy probable que nieve incluso en algunas ciudades; aunque, en principio, hablaremos de una tendencia de frío e inestabilidad con lluvias. Es decir, que tampoco es un temporal excesivamente especial". A partir de entonces, se prevé la llegada de sucesivos frentes. "Esto supone una Semana Santa de 2026 fría y con lluvias en puntos del oeste, centro y, sobre todo, norte; donde incluso es posible que las cotas bajen y puedan sorprender con nieve".