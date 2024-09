¿En qué consiste el método de las cabañuelas para predecir el tiempo que utiliza Jorge Rey?

La predicción meteorológica cuenta ya con una historia ancestral. Y, entre los métodos más tradicionales, nos encontramos el de las cabañuelas; popular ahora por el conocido como “niño meteorólogo”. Es decir, Jorge Rey, quien acertó con asombrosa exactitud la llegada de la borrasca Filomena en 2021. Desde entonces es famoso y sus cabañuelas también. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente este sistema?

La observación es la clave. Todo comienza por prestar especial atención a las primeras semanas de los meses de enero o de agosto; y, desde ahí, la paciencia y la buena memoria van elaborando, a partir de los fenómenos percibidos, la predicción anual. Este método era utilizado, especialmente, por los agricultores, con el fin de prever los diversos fenómenos meteorológicos que pudieran afectar a la cosecha; además de establecer los mejores y peores días para la siembra.

Las cabañuelas de ida y de retorno

La Real Academia Española define las cabañuelas como el “cálculo popular basado en la observación de los cambios atmosféricos en los 12, 18 o 24 primeros días de enero o de agosto, para pronosticar el tiempo durante cada uno de los meses del mismo año o del siguiente”.

Concretamente, los expertos de esta metodología anotan el clima que tiene lugar en la zona a estudiar desde el 1 hasta el 24. Después, dividen esta medición en dos grupos. El primero, abarca los días que van del 1 al 12, las también llamadas cabañuelas de ida; y el segundo, desde el 13 hasta el 24, las cabañuelas de retorno. Una vez hecha esta distinción, a cada día se le asigna uno de los 12 meses del año: en orden ascendente para las primeras y descendente para las segundas.

De esta forma, si la predicción se realiza en agosto, cada día de las cabañuelas de ida representa los meses de agosto, septiembre, octubre… y así sucesivamente hasta julio; mientras que las de vuelta representan julio, junio, mayo… hasta volver al mes de agosto. El objetivo es elaborar una predicción para uno o dos años, en función de los fenómenos meteorológicos que se observen durante este período.

Jorge Rey y sus cabañuelas

Desde que predijo la llegada de la borrasca Filomena en 2021, Jorge Rey se ha convertido en una referencia del método de las cabañuelas. Algo con lo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no está de acuerdo. “Las cabañuelas, por muy arraigadas culturalmente que estén, no tienen veracidad alguna desde el punto de vista científico”, sostiene eltiempo.es. Y uno de los primeros planteamientos que se cuestiones es por qué se escogen los días de enero y agosto, en lugar de otro período similar. “No parece haber una razón argumentada y coherente”.

Asimismo, el portal de eltiempo.es añade también que las predicciones de las cabañuelas son genéricas. Sin embargo, como hemos podido ver, algunas predicciones se han cumplido con total precisión.

Ahora, para sus más de 75 mil suscriptores en YouTube, el joven burgalés ha alertado de que el 29 de septiembre se producirá un cambio muy significativo. Y su fuente no es otra que el empleo del método de las cabañuelas. “Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo”, relató Jorge Rey en una entrevista con el diario deportivo Sport.