Almonte aprueba la concesión de la zona azul en Matalascañas, pese al rechazo de propietarios, muchos sevillanos, y oposición

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte ha aprobado en la mañana de este jueves la adjudicación de la zona azul en Matalascañas, a pesar de no contar de una ordenanza previa que regule el servicio y sus tarifas, requisito esencial para poder exigir el pago a los usuarios, según denuncia la oposición. Esta medida viene despertando un fuerte rechazo de los vecinos del núcleo costero onubense, muchos de ellos sevillanos, que este verano se han manifestado contra la medida bajo el lema Matalascañas no se vende, se defiende.

Los cuatro concejales no adscritos del Consistorio de Almonte, que constituyen actualmente el grupo mayoritario de la oposición, habían solicitado la retirada del punto del orden del día al considerar que la aprobación del contrato carece de base legal. Según señalan, las tarifas de la ORA tienen la consideración de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias (PPNT) y solo pueden implantarse mediante una ordenanza aprobada por el Pleno.

El debate sobre la zona azul arrastra un largo historial de incidencias. En el pleno del mes de agosto, el alcalde, Francisco Bella (Grupo Ilusiona), justificó la retirada del punto del orden del día explicando que primero debía aprobarse la ordenanza reguladora y que, en la sesión de septiembre, se incluirían dos asuntos: la ordenanza y la adjudicación.

La aprobación se ha producido además en un procedimiento que acumula reiterados tropiezos. El de este jueves ha sido el décimo intento de llevar el punto a Pleno, pese a que el equipo de Gobierno dispone de mayoría absoluta, lo que, según los ediles críticos, evidencia un proceso “plagado de irregularidades, improvisación y falta de garantías jurídicas”.

En palabras de Miguel Ángel Jiménez, portavoz de los concejales no adscritos, "para adjudicar un contrato como este es imprescindible contar con una ordenanza previa que actúe como título habilitante. Esa ordenanza debe fijar con claridad las tarifas, las posibles bonificaciones, el ámbito de aplicación y el régimen sancionador. Sin ella no existe base legal para cobrar a los usuarios. Pretender aprobar la ordenanza después de la adjudicación no subsana el vicio, porque el contrato ya habría nacido sin la cobertura normativa necesaria".

Jiménez añadió que "Matalascañas será el único núcleo costero de España que tenga todas sus calles convertidas en zona azul, un hecho desproporcionado e inaudito que da la medida del desatino con el que se está gestionando este proyecto".

A esta circunstancia se suma la duración de la concesión, fijada en 30 años, lo que implica que la playa almonteña quedará hipotecada durante tres décadas a un único modelo de gestión del aparcamiento. “Se trata de una decisión que compromete el futuro de Matalascañas a largo plazo, privando a vecinos y visitantes de cualquier alternativa distinta al pago por estacionar en todas las calles del núcleo”, subrayó Jiménez.