Ana Orantes, la andaluza que consiguió poner cara a la violencia machista

Ana Orantes (Granada, 1937) tenía 60 años cuando acudió al programa de Canal Sur De tarde en tarde el 4 de diciembre de 1997. Hacía poco más de un año que se había separado de su marido y, según la presentadora, Inma Soriano, quería "desahogarse", como otras muchas mujeres habían hecho en aquel espacio. Pero el caso de Ana Orantes fue paradigmático por una trágica razón: José Parejo la asesinó 13 días después de contar su historia en televisión.

El relato de Orantes abrió los ojos a la sociedad española de entonces, en el que la violencia machista se consideraba un mero asunto conyugal que debía relegarse a la más estricta privacidad. Ana Orantes sufrió en silencio 40 años de malos tratos, denuncias infructuosas y un intento de separación denegado en 1986, que consiguió diez años más tarde. No obstante, la mujer estaba obligada a convivir con su agresor en la misma casa, ella en la planta de arriba y él en la de abajo.

"Desde ahí vinieron no guantadas, sino palizas. Toda su cosa era cogerme de los pelos, de darme contra la pared. Me ponía la cara así. Yo no podía respirar, yo no podía hablar porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así han sido 40 años", contó en Canal Sur. Ana Orantes pensaba que su marido no se atrevería a tocarla si salía en televisión, pero no ocurrió así.

Después de su entrevista, Ana Orantes denunció a José Parejo por amenazas e insultos. El juzgado de Santa Fe le notificó al agresor la denuncia el 17 de diciembre de 1997, cuando le explicaron que debía comparecer en enero. Horas más tarde, la quemó viva en la casa en la que residían en Cúllar Vega. Parejo fue condenado a 17 años de prisión por la Audiencia Provincial de Granada, pena que no cumplió en su totalidad porque murió en la cárcel en 2004.

Su caso, germen de la ley integral de violencia de género

A partir de la denuncia que le costó la vida a Ana Orantes, en 1999 se modificó la Ley de Enjuicimiento Criminal y el Código Penal para tipificar la violencia psicológica como una forma de malos tratos en el ámbito doméstico. El resto de cambios legislativos no fueron inmediatos: en 2002, el PSOE registró una proposición de ley contra la violencia de género que no fue admitida a trámite por los votos en contra del Partido Popular, que gobernaba en ese momento.

Tras la llegada de Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno, en 2004, el PSOE presentó el anteproyecto de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad. La ley introdujo la agravente por género en los delitos de lesiones o maltrato habitual y estableció las indemnizaciones, subsidios económicos o asistencia jurídica gratuita a las víctimas.

Entonces, los ocho hijos huérfanos de Ana Orantes no tuvieron ayudas económicas ni psicológicas como víctimas de la violencia de género. España registra 1.285 crímenes machistas desde 2003, 42 en lo que va de año. A pesar de que cada día se presentan 560 denuncias por violencia de género, las denuncias por maltrato solo constan en el 21,57% de los casos de víctimas mortales. Ana Orantes concluyó su testimonio en Canal Sur diciendo que "lo único" que le pesaba era haber tardado tanto tiempo en romper su silencio.