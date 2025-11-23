Andalucía empieza a incorporar a profesionales del SAS a partir del 1 de diciembre

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, empezará a incorporar a partir del próximo 1 de diciembre a más de 3.000 profesionales en las plazas de nueva creación aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de octubre y en plazas de contratos eventuales que pasarán a ser de larga duración.

El acuerdo al que dio luz verde el Consejo de Gobierno incluye un incremento inicial de la plantilla en 3.893 efectivos de todas las categorías, entre los que para Enfermería y Fisioterapia son 1.080, con el siguiente reparto: 905 enfermeros; 36 enfermeros especialistas en enfermería familiar y comunitaria; 69 enfermeros especialistas en Salud Mental; 70 enfermeros especialistas obstétrico y 272 fisioterapeutas. Las incorporaciones serán desde el 1 de diciembre en Enfermería; en el resto de categorías, durante todo diciembre.

Como consecuencia del acuerdo, que el consejero del ramo, Antonio Sanz, definió como un "impulso a la estabilidad" de la plantilla, 1.200 plazas serán para médicos llamados a "reforzar" la asistencia sanitaria, "ampliar" la capacidad de los centros y "consolidar" nuevos servicios de "máxima" relevancia para la población, según indica la Consejería en una nota que recoge Europa Press. La ampliación, señala Sanidad, "responde a la necesidad de consolidar plantilla en áreas estratégicas, con alta presión asistencial, complejidad clínica o con impacto organizativo" o en programas y servicios que hasta ahora se han venido sosteniendo con fórmulas temporales o con financiación extraordinaria y que ahora pasan a consolidarse.

Del total de plazas aprobadas, 1.532 se destinan a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras sanitarias, 705 al refuerzo de los programas de cribado y 675 a fortalecer el modelo organizativo y asistencial de la Atención Primaria. El resto se orienta a nuevas carteras de servicios, vinculadas a áreas prioritarias como la salud mental, los trasplantes, las terapias avanzadas, los cuidados paliativos pediátricos o la coordinación sociosanitaria.

El Gobierno andaluz ha anunciado que 2.292 de estos profesionales se incorporarán antes de que finalice 2025 en un esfuerzo adicional por acelerar el impacto de esta medida en la atención a los pacientes. En el bloque de nuevas infraestructuras, la dotación de 1.532 profesionales se distribuye entre 486 que reforzarán la Atención Primaria y 1.046 que se incorporarán a la red hospitalaria.

Este refuerzo permitirá, según la Junta, la creación de nuevos equipos asistenciales integrados por médicos, enfermeras, fisioterapeutas, trabajadores sociales y personal de salud bucodental en centros que amplían sus servicios o espacios, así como la ampliación de la capacidad asistencial hospitalaria mediante la optimización de camas, quirófanos, consultas y laboratorios.