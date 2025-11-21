De Andalucía para el mundo: este es el municipio andaluz conocido como "la fábrica de la Navidad"

La Navidad está cada vez más cerca y su magia parece respirarse en el ambiente. Especialmente ahora, que las ciudades aprovechan los últimos vestigios de noviembre para encender sus respectivos alumbrados. Así, algunas de ellas vibran con una luz especial. Es el caso de Puente Genil, la localidad cordobesa a la que muchos se refieren como "la fábrica de la Navidad".

La web experta en viajes baratos, Holidayguru, la ha vuelto a incluir en su tradicional ranking del 'Mejor alumbrado navideño de España'. Si bien la ciudad gallega de Vigo se ha alzado en primera posición, la de Córdoba tiene de nuevo el honor de ser el lugar donde se diseña una gran parte de las decoraciones que, más tarde, se reparten por el país. Entre sus calles, es posible descubrir en esta época del año muchos de los diseños que iluminarán otras ciudades en los próximos años.

Puente Genil: la 'fábrica de la Navidad'

Este viernes 21 de noviembre se encienden las luces en Puente Genil y, una vez más, la empresa Ximenez Group vuelve a estar detrás de este trabajo. Ahora bien, lo cierto es que la compañía fue fundada en en 1945 por Francisco Jiménez Carmona en el propio municipio. "la historia se remonta a una sencilla estrella de madera que el fundador fabricó y a la cual le colocó varias bombillas para decorar por Navidad el escaparate de la pequeña tienda de electrodomésticos que tenía en la localidad", explica la compañía en su portal web.

Hoy en día, los nervios y la ilusión se respiran en torno al paseo del Romeral y en "la Matallana", donde se inaugurará el alumbrado navideño de la urbe; todo un resplandor de luces, que van de Andalucía al mundo. De acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad, este año habrá cerca de dos millones de puntos LED desplegados por todo el municipio. La iluminación estará distribuida en en 840 guirnaldas, 280 arcos luminosos, 150 árboles naturales decorados y 115 farolas, además de proyectores, figuras en el suelo, fachadas e instalaciones diversas que llegan hasta las aldeas de la periferia.

De Andalucía para el mundo: la iluminación navideña

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha subrayado que el municipio "sigue reforzando su posición como destino navideño de referencia nacional e internacional". En este sentido, Ximenez Group se ha consolidado como una empresa líder en el sector, que ha llevado las luces de Navidad a más de 50 países en todo el mundo. Entre sus destinos más destacados se encuentran ciudades como Nueva Yokr, Londres, Madrid, Mirán, Málaga, Barcelona, Ciudad de México, Moscú, Bruselas o Dubai.

"La iluminación es mucho más que una simple decoración", sostiene la compañía. "A través de la luz generamos emociones, creamos momentos y experiencias únicas, consiguiendo una atmósfera única". Así, en el caso de Puente Genil, Velasco afirma que "la Navidad es también un tiempo de reencuentro, de compartir y mirar al futuro con esperanza. Desde el Ayuntamiento, seguiremos trabajando con ilusión para que cada año la ciudad brille un poco más, porque la luz que nos distingue es la de nuestra gente".