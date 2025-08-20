Andalucía supera los precios de la burbuja inmobiliaria de 2007: comprar un piso ahora cuesta de media 208.000 euros, un 4% más

Comprar un piso es cada vez más complicado debido al progresivo incremento de los precios. Según los datos del Índice Fotocasa, el coste en Andalucía es de 2.610 €/m²; una cantidad ligeramente inferior a la media nacional (2.673€/m²). Sin embargo, supone el aumento de un 4% con respecto a la burbuja inmobiliaria de 2007. Precisamente, la andaluza es una de las cinco comunidades autónomas que, en julio de 2025, superó el máximo alcanzado en abril de aquel año.

Así lo revela un reciente informe del portal inmobiliario, que pone de manifiesto el crecimiento del coste que implica adquirir una vivienda. Las otras regiones que se alzan por encima de los valores registrados entonces son Baleares (84%), Canarias (47%), Madrid (22%) y la Comunitat Valenciana (0,2%). A continuación, vamos a ver en detalle el coste actual en Andalucía y la provincia que ha experimentado una subida más notable.

Comprar una vivienda en Andalucía: 208.800 euros en 2025

De acuerdo con Fotocasa, si en abril de 2007 adquirir una vivienda en Andalucía costaba una media de 200.700 euros; ahora, esta cifra se sitúa en los 208.800 euros. Y, según parece, la tendencia se mantendrá al alza. "El precio de la vivienda de segunda mano en España se encuentra a menos de un 10% de marcar máximos históricos", señala María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal inmobiliario.

En el caso de las mencionadas comunidades autónomas, sus ciudadanos nunca se habían enfrentado a precios tan altos como los de ahora; y "lo mismo sucede en las provincias y ciudades con mayor capacidad de atracción poblacional y zonas turísticas, donde la presión de la demanda es mayor". En sus palabras, "la accesibilidad a la vivienda está en riesgo debido a que el esfuerzo salarial que los compradores tienen que realizar está en su punto más alto".

"Mientras la oferta no aumente, el tensionamiento de los precios se mantendrá. Probablemente, si el ritmo de encarecimiento se mantiene, el año que viene, toda España alcanzará precios máximos", concluye la experta.

Málaga, la capital de provincia que alcanza máximos históricos en 2025

Además, si nos centramos en las capitaldes de provincia, hay un total de 11 que han alcanzado recientemente sus máximos históricos; y una de ellas es Málaga. Continuando con la información proporcionada por Fotocasa, en julio de 2025, ascendió a un coste de 4.145 €/m² y sigue en aumento. Así, en este mes de agosto, el valor medio de un inmueble oscila en torno a los 459.332 €. Como podemos ver, se encuentra muy por encima de la media andaluza.

Por su parte, Granada alcanzó su precio máximo en septiembre de 2006, cuando costaba 2.960 €/m² (ahora el coste es ligeramente inferior, de 2.862 €/m². Asimismo, Sevilla llegó a su récord en julio de 2007, con un valor de 2.997 €/m², que en 2025 se sitúa en 2.707 €/m².

Otras ciudades españolas que, como Málaga, han alcanzado su precio más alto este año son Teruel, Alicante, Valencia, A Coruña, Madrid, Santa Cuz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Palma de Mallorca y Pontevedra.