Así son los pisos ocupados ilegalmente a la venta en Sevilla: ubicación, precios y condiciones

El mercado de viviendas ocupadas ilegalmente se ha disparado en Sevilla. Con el precio del metro cuadrado en máximos históricos, esta es una alternativa que cada vez consideran más inversores y particulares con capacidad para pagar una de estas viviendas al contado. Estas viviendas poseen una alta rentabilidad potencial, ya que se compran muy por debajo del precio del mercado y a los propietarios no les importa esperar el tiempo necesario hasta que su desocupación.

En el portal Idealista se anuncian hasta 167 pisos ocupados a la venta en Sevilla, la mayoría concentrados en los barrios de El Cerro del Águila y Torreblanca. La clave para reconocer estas viviendas es la etiqueta 'ocupada ilegalmente' y sus precios llamativamente bajos. Pero ¿cuánto cuestan y en qué condiciones se venden estos inmuebles? A continuación, detallamos algunos casos concretos.

Piso en Torreblanca por menos de 15.000 euros

Los anuncios de viviendas ocupadas a la venta no suelen incorporar más imágenes que la de la fachada y tampoco existe la posibilidad de visitarlos por este mismo motivo. Torreblanca es una zona con decenas de estos inmuebles, con precios que van de los 20.000 euros por un piso pequeño sin ascensor hasta los 100.000 euros que puede valer un adosado.

Vivienda ocupada a la venta en Torreblanca. / Idealista

En concreto, el piso ocupado más barato es un primero sin ascensor situado en la Calle Encina. La vivienda tiene 48 metros cuadrados distribuido en un salón, una cocina, dos habitaciones y un baño y llama la atención que incorpora fotografías del interior. Un banco es su propietario actual y la inmobiliaria es la empresa madrileña Altamira. Su precio es su principal atractivo: solo cuesta 13.000 euros.

Piso en Los Pajaritos por 40.000 euros

Los Pajaritos es otra de las zonas con mayor concentración de viviendas ocupadas a la venta. Una de ellas es esta primera planta "en los alrededores del Hospital San Juan de Dios, la Universidad de Sevilla y la estación de metro 1º de Mayo", según indica el anuncio. Este piso, con 57 metros cuadrados de superficie, tiene dos habitaciones, un baño y cocina, aunque "las fotografías pueden no corresponderse con el estado actual del inmueble".

Piso ocupado en Los Pajaritos. / Idealista

Esta propiedad se vende por 41.000 euros, si bien se insta a consultar con la inmobiliaria las condiciones especiales de compraventa: "El precio del inmueble ha sido fijado en atención a que el inmueble se adquiera por el comprador en estado de ocupado por lo que no aplicaría dicho precio si en el momento de formalización de la escritura pública el inmueble se encontrara libre de ocupantes".

Un chalé por menos de 130.000 euros

Más allá de los pisos, también hay casas ocupadas a la venta como este chalé adosado en la calle Sinceridad de Palmete. La vivienda dispone de 288 metros cuadrados distribuidos en seis habitaciones, dos baños, cocina, salón y local en planta baja con acceso a la calle y cierre metálico. Asimismo, cuenta con una azotea.

Chalé ocupado a la venta en Palmete. / Idealista

Este chalé se vende por 126.440 euros, aunque en zonas como Sevilla Este, este precio puede elevarse hasta los 250.000 euros. En cuanto a los pisos, los más caros se sitúan en Triana (180.000€) y el Centro Histórico (290.000€).