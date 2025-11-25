Andalucía, en el top tres de los grandes sistemas sanitarios autonómicos

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicadas (ICGEA), que realiza especial seguimiento del modelo sanitario español, ha presentado su último análisis sobre la eficiencia y transformación de grandes sistemas sanitarios autonómicos, destacando al de la Comunidad de Madrid como la líder del Índice Ejecutivo de Grandes Sistemas Sanitarios Autonómicos (IEGSA). Madrid ha obtenido la máxima puntuación con 86 puntos sobre 100, seguida de cerca por el País Vasco con 84 puntos y Andalucía con 81.

Este índice se ha diseñado para evaluar los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas con mayor población (superior a dos millones de habitantes), en función de su eficiencia en el gasto, capacidad hospitalaria, innovación y capacidad de transformación del sistema. A diferencia de otros informes que se centran en la financiación per cápita o en la privatización, se pone énfasis en cómo los sistemas sanitarios combinan recursos, innovación y adaptación a nuevos retos.

El Índice Ejecutivo de los Grandes Sistemas Sanitarios Autonómicos demuestra que la excelencia en los sistemas sanitarios no depende únicamente de la cantidad de recursos invertidos, sino de la capacidad de adaptación, innovación y transformación para abordar los retos del entorno sanitario, en definitiva de la gestión. Y para ello se centra en cuatro aspectos. El primero es la eficiencia del gasto (que tiene un peso del 35%), y que evalúa los resultados obtenidos con recursos limitados, el control de listas de espera y la organización de la red sanitaria. El segundo es la capacidad e innovación hospitalaria (25%): Mide el grado de innovación en la atención hospitalaria, la dotación tecnológica y la atracción de talento; le sigue la transformación y mejora (20%) que analiza la evolución del sistema entre 2010 y 2024 en términos de accesibilidad, digitalización y reformas organizativas. Y, finalmente, estudia la cohesión territorial y accesibilidad (20%) por la que evalúa la equidad en la cobertura sanitaria en zonas desfavorecidas y los tiempos de acceso.

Para Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, “las comunidades que lideran el ranking han integrado estos desafíos en su estrategia, logrando un equilibrio entre eficiencia, innovación y transformación. No obstante, el camino hacia la mejora continua es largo y requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo a nivel nacional para asegurar que todos los sistemas sanitarios autonómicos avancen hacia la excelencia”.

Los tres modelos

La Comunidad de Madrid (86 puntos) es, siguiendo lo que recoge el Índice Ejecutuvo, un modelo de eficiencia en un entorno de población complejo impulsado por Fátima Matute, consejera de sanidad. Madrid lidera el ranking por su impresionante red de hospitales de alta complejidad, especialmente en áreas como oncología, trasplantes y cardiología. La comunidad se distingue por su énfasis en la investigación biomédica y su capacidad para atraer talento, que la coloca en una posición privilegiada dentro del sistema sanitario español. El modelo de colaboración público-privada ha sido clave en la creación de un sistema sanitario eficiente y flexible, optimizando recursos y mejorando la calidad de los servicios sin sobrecargar el presupuesto público.

El País Vasco (84 puntos) es, según este estudio, un modelo equilibrado, bien financiado bajo la dirección de Gotzone Sagardui, consejera de salud del gobierno vasco. El País Vasco ha mantenido su posición en el segundo puesto del ranking, destacando por su sistema de financiación robusto y equilibrado, que le permite mantener una excelente dotación de profesionales sanitarios y una elevada satisfacción ciudadana. La región se caracteriza por un modelo sanitario que prioriza la equidad en el acceso a la salud y la alta calidad en la atención, con un gran esfuerzo para la cohesión territorial que asegura que tanto las zonas urbanas como rurales reciban servicios adecuados.

Andalucía (81 puntos) representa un modelo en transformación dirigido por Antonio Sanz, consejero andaluz de salud. A pesar de su gran tamaño y complejidad, Andalucía ha logrado posicionarse en el tercer lugar gracias a un proceso constante de transformación y mejora en los últimos años. La comunidad ha invertido considerablemente en reformas organizativas, digitalización e infraestructura sanitaria, con el objetivo de modernizar su sistema y adaptarlo a las nuevas necesidades de la población. La gran escala de su red de hospitales y centros de salud con dimensiones territoriales y de población extremas ha representado un reto, pero Andalucía ha sabido gestionar su vasto territorio para mejorar el acceso y la calidad de la atención con gran capilaridad.

Los avances en digitalización han sido un pilar esencial en la mejora de la eficiencia y la gestión de recursos. Andalucía ha implementado plataformas de telemedicina y sistemas de salud digital que permiten una atención más directa y accesible, especialmente en un medio rural de gran complejidad. El énfasis en la innovación tecnológica en sus hospitales ha permitido a la comunidad estar a la vanguardia en ciertas áreas de la salud, consolidándose como un sistema sanitario que, aunque históricamente enfrentado a retos de gestión, ahora lidera el proceso de transformación.

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada

Institución de pensamiento e investigación de la interacción entre gobernanza y economía aplicada para avanzar en constructivo y en decisivo sobre el trinomio: bienestar social, progreso económico y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precedentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial. Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el Instituto lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.