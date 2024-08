Este andaluz se corona con el vídeo irónico sobre estar soltero de vacaciones: “Qué aburrimiento”

El universo de las redes sociales es cada vez más amplio. No sólo sirven de altavoz para cobrar visibilidad en un mundo que vive inmerso en ellas, sino también, y este es quizás su punto fuerte, para divertir a los usuarios de estas plataformas. Así, numerosos creadores de contenido dan rienda suelta a todo su potencial; y, con buenas dosis de ironía, surgen pequeñas joyas del humor.

Este es el caso del vídeo en el que un andaluz, conocido como Achopatry, habla sobre las “ventajas” de no estar soltero en vacaciones. La publicación cuenta con más de 2.000 me gusta en Instagram y numerosos comentarios relacionados con las afirmaciones del vídeo. Y no es para menos. “La gente soltera que se va de vacaciones y viene diciendo que se lo ha pasado bien. Esos no tienen ni idea”, comienza afirmando este actor aficionado, como se describe en su perfil.

¿Vacaciones de solteros? Un aburrimiento

“Pasártelo bien es estar discutiendo con tu pareja un mínimo de cuatro veces diarias en vacaciones”, continúa relatando Achopatry a sus más de 39.000 seguidores. “Llevarte a los críos y estar con ellos todo el día, como si fueran dos dóberman o tres de todo lo que se quieren comprar. Llevártelos a la playa y estar todo el rato preocupado porque no sabes si se han ahogado en el agua o si se han creído que estaban en otra silla”.

En menos de un minuto, el creador de contenido alude a diversas realidades cotidianas de muchas familias en sus vacaciones. En clave de humor y con la ironía deslizándose entre las palabras, el influencer afirma también que las vacaciones son para disfrutarlas y no para dormir. “Ahí están ellos para recordarte que no es la hora de echarte una siesta”, prosigue con seriedad.

Finalmente, el actor llega a la inevitable pregunta: “Los que se van de vacaciones solos, ¿qué están haciendo todo el día sentados leyendo libros? ¿Qué hacen? Madre mía, qué coraje, qué aburrimiento”, finaliza.

Reacciones: "No es irse de vacaciones, es cambiar de ubicación"

Por supuesto, la comunicación en las redes sociales no es unidireccional; de manera que sus seguidores no han dejado pasar la oportunidad de añadir su creatividad al tema. “Cuando los solteros nos aburrimos nos ponemos a hacer castillos de arena con alguno de esos críos que se han perdido”, afirma @alina.stiefel. Por su parte, @cecilia_glosa añade que “irse de vacaciones con niños, no es irse de vacaciones. Es cambiar de ubicación”.

Los padres en WhatsApp

Asimismo, Achopatry cuenta con numerosos vídeos en los que ironiza diferentes situaciones cotidianas. Desde la ida y venida de las vacaciones, ir a la piscina con hijos o las cosas curiosas que pasan en las fiestas de los pueblos, hasta los grupos de WhatsApp del colegio. Esta ha sido, precisamente, su última publicación. “Eso es lo que más echo de menos en verano”, afirma el influencer. “Me encanta estar informado”.

“De qué color es la cartulina que tienen que llevar, que si alguien ha encontrado el lápiz fulanito de la marca menganita en la tienda de no sé dónde o que Martita ha estornudado dos veces y que mañana no va a ir al colegio y todos los padres y madres, con mucha educación, empiezan ‘que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore… y así hasta 146 mensajes”. A raíz de la publicación, una gran cantidad de usuarios han agradecido aquellos tiempos en los que no había WhatsApp.