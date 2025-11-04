Antonio Sanz afirma que Andalucía aportará los datos del cribado "en los próximos días" y exige a la ministra "que no falte a la verdad"

El consejerode Sanidad, Antonio Sanz, ha asegurado este martes que el Gobierno andaluz no se ha negado a dar los datos del cribado del cáncer, y ha reprochado a la ministra Mónica García que no "haga sus deberes", al recordar que la ponencia sobre esta misma materia todavía no ha cerrado todos sus trabajos.

El también titular de Presidencia y Emergencias ha exigido a la ministra que muestre "rigor y no falte a la verdad", después de que el departamento que lidera García haya enviado un requerimiento formal a las comunidades del PP para que le remitan en un mes los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cervix de los últimos cinco años que les reclamó tras los fallos detectados en Andalucía.

"Este Gobierno no se ha negado a facilitar los datos, sino a hacerlo de cualquier manera y por canales extra oficiales", ha dicho Sanz, quien ha asegurado que se facilitarán los datos "que sí están disponibles y son comunes, como los de cobertura, participación y tasa de detección de los cribados".

Para Sanz, ante las que considera "mentiras y acusaciones" vertidas por la ministra de Sanidad, lo que debe hacer el Ejecutivo central es cumplir su obligación de poner en marcha la aplicación informática necesaria para que se vuelquen los datos requeridos.

De hecho, ha subrayado el consejero, es la propia García quien ha dado marcha atrás con respecto a las declaraciones hechas hace unos días y ahora solo pide los indicadores disponibles.

"Desde Andalucía remitiremos en los próximos días aquellos indicadores incluidos en la Estrategia Nacional de Cáncer del Sistema Nacional de Salud, que no son otros que la cobertura, la participación y la tasa de detección de los cribados", ha señalado Sanz, quien ha reafirmado la transparencia y disposición a colaborar de la Junta.

El consejero también ha exigido a García que, en vez de "insultar y amenazar" a las comunidades autónomas, deje de utilizar el Ministerio "con fines partidistas y se ponga a trabajar", desde la lealtad institucional, para solucionar los problemas del Sistema Nacional de Salud y por cumplir su obligación de cerrar la Ponencia de Cribados, requisito indispensable para que las autonomías puedan volcar los datos, una vez consensuados todos los indicadores.

"Si la ministra quiere volver a ser útil y abandona el electoralismo que ya le caracteriza, le instamos a que convoque un Consejo Interterritorial Extraordinario con dos puntos en el orden del día: cerrar lo establecido por la Ponencia de Cribados y abordar el gran reto del sistema sanitario, que es la falta de profesionales, cuestión que depende exclusivamente del Gobierno de España", ha sentenciado.