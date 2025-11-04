Requerimiento de Sanidad a las comunidades del PP para que remitan los cribados tras la crisis en Andalucía

El Ministerio de Sanidad ha enviado este martes un requerimiento formal a las comunidades del PP para que le remitan de forma "inmediata" los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cervix de los últimos cinco años que les reclamó tras los fallos detectados en Andalucía pero que se han negado a facilitarle.

"La ley se cumple", ha advertido su responsable, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha dejado claro que es su obligación legal mandar esa información.

En su requerimiento, la ministra les aclara que, de no disponer todos los indicadores solicitados de los últimos cinco años, envíen al menos los que tengan disponibles hasta la fecha o bien aquellos que se emplean actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribados.

Desde que los pidiera hace un mes a raíz de las incidencias observadas en el sistema andaluz que han afectado a miles de mujeres, algunas comunidades autónomas ya han enviado esta información o han comunicado que están trabajando para su envío.

Sin embargo, las del PP se negaron en rotundo a hacerlo: hace dos semanas, los consejeros populares se levantaron de la última reunión del Consejo Interterritorial en protesta por lo que consideran una petición partidista que, además, aseguran que no pueden satisfacer por no disponer de una plataforma donde poder volcarlos.