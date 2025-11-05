Recomiendan "por seguridad" no acceder al paseo marítimo de Matalascañas por "el fuerte oleaje"

El paso del temporal ha traido algunas consecuencias en el núcleo costero de Matalascañas, donde numerosos sevillanos tienen su segunda residencia. Por ello, el Ayuntamiento de Almonte ha solicitado a la ciudadanía que no se acerque al paseo marítimo de Matalascañas debido a que este miércoles se están registrando "fuertes oleajes". Así lo ha indicado el Consistorio en su cuenta oficial de redes sociales, en la que indica que "por seguridad, se recomienda no acercarse al paseo marítimo ni acceder a la línea de costa" ya que "estas condiciones pueden provocar golpes de mar, desprendimientos y acumulaciones de agua o arena en algunos tramos del paseo".

Desde el Ayuntamiento de Almonte se ha subrayado que, junto a la Policía Local se continúa vigilando y supervisando la zona "para garantizar la seguridad de todos", toda vez que ha pedido "máxima prudencia".

Precisamente, aunque la alerta naranja ha sido desactivada ya en la provincia de Huelva, el Ayuntamiento de Almonte anunciaba que mantenía a lo largo de este miércoles un seguimiento "permanente" del temporal, de forma que los servicios municipales permanecen preparados y muy pendientes de la evolución de las condiciones meteorológicas para "poder actuar con rapidez en caso de que se produzcan incidencias".

Tanto en Almonte, como en El Rocío y Matalascañas se habían trasladado cubas, camiones quitaaguas y personal de mantenimiento que estaban listos para intervenir ante posibles acumulaciones de agua o incidencias puntuales, así como el Ayuntamiento recomendó no estacionar vehículos en las calles Lorenzo Cruz, Santiago y Triana, por su morfología y por ser vías principales de desagüe. Asimismo, durante todo el día quedaba suspendido el servicio de zona azul, con el fin de facilitar el estacionamiento.

En paralelo, el Ayuntamiento continúa desarrollando el mapeo de la red de tuberías, con el objetivo de identificar los puntos de mayor concentración de agua y mejorar la capacidad de drenaje en futuros episodios de lluvia. También han comenzado los trabajos de restauración de la red principal de saneamiento en el tramo final de la calle Santiago, una de las zonas más afectadas durante las fuertes precipitaciones de la pasada semana.

La oficina municipal habilitada para registrar incidencias tras el temporal ya ha recibido más de medio centenar de avisos, que están siendo atendidos progresivamente por los distintos servicios municipales.

Sin incidencias destacables

El paso este miércoles de una vaguada en altura que ha afectado a zonas de la mitad occidental de Andalucía no ha dejado -hasta esta media tarde- incidencias de importancia en esta parte de la comunidad, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado distintos avisos naranja por tormentas, lluvias y vientos.

Los avisos meteorológicos se han producido justo una semana después de que un temporal provocase un muerto en Gibraleón (Huelva) y numerosas incidencias en las provincias occidentales andaluzas, especialmente en Sevilla donde hace siete días hubo inundaciones en bajos y balsas de agua en numerosas calles.

Pasadas las 17:40 horas de este miércoles, la cuenta oficial del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha informado de que habían quedado desactivados todos los avisos en la provincia de Huelva.

Seguían vigentes mientras tanto los avisos naranja por lluvias y tormentas en Cádiz -hasta las 21.00 horas-, Sevilla- hasta las 19.00- y Málaga -hasta las 23.00-, y los amarillo por esos mismos fenómenos más el viento en esas tres provincias, además de en puntos de Córdoba y Granada.

Hasta las seis de la tarde, según ha informado a EFE un portavoz del 112, las únicos avisos reseñables se han concentrado en la provincia de Cádiz, donde sobre las 15:30 horas se había alertado de la presencia de agua en algunas calles de la localidad costera de El Puerto de Santa María.

Sobre las 17:45 horas se han recibido también un par de avisos desde de Ubrique por la entrada de agua en algún local de este municipio de la comarca de la Sierra de Cádiz.

En esta misma provincia, el Ayuntamiento de la capital había decretado el cierre preventivo de su principal parque y de las instalaciones deportivas al aire libre de la ciudad, mientras que en San Fernando se tomó la misma decisión para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Según los datos de precipitación de Aemet, hasta las 17:30 horas de este miércoles apenas se habían recogido 7,7 litros por metro cuadrado en Morón de la Frontera (Sevilla), 6,8 en Almonte (Huelva), 6,8 en Grazalema (Cádiz) y 6,4 tanto en el aeropuerto de Jerez de la Frontera como en San José del Valle, también en la provincia gaditana.

Llamamiento a la calma

Ante el aviso naranja de Aemet, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho esta mañana un llamamiento a la calma y que los ciudadanos actuaran con "sensatez, sentido común y tranquilidad".

Tras las inundaciones registradas en la capital andaluza hace justo una semana, el regidor ha señalado que en esta jornada se esperaba "mucha menos agua que el otro día", un pronóstico que finalmente se ha cumplido.

Sanz ha recordado que el Ayuntamiento tenía decretado, no obstante, un nivel de preemergencia que ha implicado que, a partir de las 13 horas, se incrementaran las dotaciones de Policía Local, Protección Civil y Bomberos, especialmente en el caso de estos últimos por las rachas de viento.

Más viento que lluvia

En el caso de Huelva, apenas ha llovido en la provincia durante las seis horas que ha estado en aviso naranja, pese a que las previsiones de la Aemet apuntaban a que se podrían acumular 30 litros de agua en tan sólo una hora, aunque sí se ha dejado sentir algo más el viento pero sin tornados o mangas marinas como en otras ocasiones.

Las llamadas a la prudencia han sido reiteradas desde buena parte de los municipios y algunos como Isla Cristina o Almonte activaron esta mañana sus planes de emergencias municipales, mientras que la Universidad de Huelva suspendía ayer las clases al aire libre y solicitaba al profesorado igualmente la suspensión de las actividades académicas presenciales evaluables para evitar perjuicios a quienes no pudieran desplazarse.

Pocos paraguas, pese a los pronósticos

Pese a los pronósticos, la jornada ha transcurrido finalmente de forma tranquila, con pocos paraguas e incluso con ratos de sol.

En la capital y el litoral el agua apenas ha hecho acto de presencia, solo viento y sin rachas fuertes, mientras que en la comarca del Condado y en las del Andévalo y la Sierra se ha dejado sentir algo más el viento y se han registrado lluvias ocasionales de cierta consideración en breves espacios de tiempo, como los 24,6 litros caídos en Cortegana que, sin embargo, no han provocado incidencias destacables.

A la espera del paso, de oeste a este, que la vaguada en altura pueda dejar a lo largo de las próximas horas de la tarde y la noche en el resto de provincias andaluzas con avisos meteorológicos vigentes, este jueves se presenta con un descenso notable de las máximas en el interior, localmente extraordinario en el tercio oriental.

La Aemet ha situado además a Almería y Granada en aviso amarillo durante la mañana por fenómenos costeros adversos.