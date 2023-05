Con autorización familiar y calor extremo: las condiciones para que los alumnos andaluces puedan salir de clase a las 12:00

Los padres ven "muy insuficientes" las medidas: "Son una tomadura de pelo"

La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) denuncia que las medidas que propone la Junta de Andalucía son "muy insuficientes y no hacen más que repetir, año tras años, los mismos planes de emergencia que no dan resultado".

En su lugar, "podría aplicar la Ley de Bioclimatización aprobada en Andalucía, que salió adelante gracias al empuje de la plataforma Escuelas de Calor, y que no está dotada del presupuesto necesario para acometer las medidas que dicta dicha ley", señala.

Las medidas del Gobierno de la Junta son, a juicio de Codapa, "una tomadura de pelo", ya que incluyen recomendaciones tan limitadas como refrescarse con agua o vestir con ropa ligera.

Además, según indican en nota de prensa, incluyen como medida estrella "formar al profesorado" o enviar a los alumnos a casa a las doce de la mañana, "atacando el derecho a la educación de nuestras hijas e hijos y creando una brecha entre las familias que puedan o no recoger a sus hijos a esa hora".

Codapa insiste así en que hay que aplicar la Ley de Bioclimatización y dotarla de presupuesto, y añade que la Ley "no habla en ningún caso" de poner en marcha sistemas de refrigeración adiabática, "usados en la industria pero no aptos ni para espacios educativos ni privados, por no cumplir la normativa RITE en materia de filtrado y recuperación de calor".