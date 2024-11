El avispón oriental ya se ve en estas localidades de Andalucía: qué es lo que debes saber de este insecto

Desde que hace tres años se avistaran por primera vez en Algeciras algunos ejemplares, el avispón oriental (Vespa orientalis) no ha dejado de expandirse por Andalucía. En algunas zonas como el Campo de Gibraltar, valle del Guadalhorce, valle del Genal, Serranía de Ronda, Málaga capital y sur de Sevilla hay miles de nidos ya, según el responsable de apicultura en COAG-Andalucía, Antonio Vázquez. Esta especie invasora supone una amenaza para la población de abejas melíferas, fundamentales para la polinización, así como un riesgo para la salud, ya que su picadura es peligrosa.

Los avispones orientales se asientan cerca de núcleos tantos urbanos como rurales y en espacios de diversa índole. Solo en el último verano, en la provincia de Cádiz, se han detectado varios nidos en la pared del faro de Punta Carnero, en Algecieras; en el campo de fútbol de El Fontanal en Chiclana de la Frontera; o en la zona del Pinar de Vaca, en el Puerto de Santa María, donde la empresa municipal de aguas denunció su presencia en algunos contadores. Los enjambres pueden hacer nidos del tamaño de una pelota de golf en las paredes, árboles, contenedores, coches aparcados y, de forma más habitual, a ras de suelo.

Avispas autóctonas vs invasoras / Dpto. Infografía. Fuente: COAG ANDALUCÍA

Una amenaza para el sector primario

Este depredador ha puesto en jaque las colmenas de los apicultores andaluces. Los avispones orientales se introducen por cualquier rendija y atacan a las abejas en cuanto las ven salir por ellas. Su objetivo es debilitar la colmena hasta acabar con la miel, de la que se alimentan los adultos, y con las propias abejas, que sirven para alimentar a las larvas. Es precisamente durante el otoño cuando las colmenas sufren la máxima presión.

El principal inconveniente de esta especie es su rápido ritmo de reproducción, con 400 o 500 nidos anuales. El sector apícola, que calcula mermas en la producción de hasta un 20%, prevé más colmenas afectadas el año que viene, pues si las colmenas "no superan los 30-32 grados los animales mueren de frío y para evitar eso necesitan tener una población suficiente" de abejas, según Vázquez. Para paliar los efectos del avispón oriental, se recomienda reducir al máximo el tamaño de las piqueras, no dejar rastros de miel en los alrededores y no alimentar a las abejas en época de máxima presión.

En cuanto a los agricultores, se han dado casos como el del ataque de un enjambre a un productor que pisó uno de los nidos con su tractor. Esta plaga también puede provocar importantes pérdidas en el sector agrícola, pues daña frutas con alto contenido en azúcar como el mango, el higo o las uvas y los deja sin valor comercial. Además, su presencia afecta a la biodiversidad y la cadena trófica, pues también atacan otros insectos y entran en competencia con algunas aves.

Peligran vidas humanas

El avispón oriental es una especie territorial que suele atacar y defenderse en grupo, cuando se siente amenazado o ve que su nido peligra. Su expansión hacia todo tipo de enclaves como senderos naturales, polígonos industriales o incluso las playas conlleva un importante riesgo para la seguridad y la salud de la población. Las consecuencias de su picadura se reduce en el menor de los casos a un dolor punzante, pero puede desencadenar cuadros alérgicos con síntomas como urticaria, dificultad para respirar, fiebre, náuseas, mareos y anafilaxia.

En caso de que picadura, se recomienda alejarse de la zona para evitar nuevos ataques y mantener la calma para que el ritmo cardíaco no se acelere y, con él, la expansión del veneno. Lo ideal es aplicar frío para aliviar el picor y la hinchazón y tomar antiinflamatorios o antihistamínicos, así como usar cremas para mitigar los síntomas. Si la reacción en la piel excede los diez centímetros o los síntomas empeoran, lo aconsejable es acudir a Urgencias de inmediato.

Falta de protocolos específicos

En defecto de la declaración del avispón oriental como especie exótica invasora a nivel estatal, COAG-Andalucía solicita un plan específico por parte de Gobierno y Junta para frenar la expansión de la plaga. La organización prevé abordar esta problemática con el director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez, durante la próxima edición de Expomiel, que se celebra en Córdoba el 16 de noviembre.