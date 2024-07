Bendodo cree "gravísimo" que Sánchez "haya usado el TC como túnel de lavado" de los ERE

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado "gravísimo" que "el sanchismo haya usado el Tribunal Constitucional como túnel de lavado del mayor caso de corrupción de la historia de España", el caso ERE, y ha pedido a los socialistas que "terminen de cerrar la faena, si ahora no son culpables, como dice el Constitucional, que devuelvan el dinero defraudado".

En su intervención en la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones del PP y del grupo parlamentario del PP en el Parlamento europeo, que se celebra en Torremolinos, Bendodo ha recordado que el caso ERE "arrastró el nombre de Andalucía por toda España" y ha señalado que ahora "el sanchismo ha utilizado el Constitucional para decir que el mayor caso de corrupción de la historia de España no se produjo".

Ha indicado que el PSOE andaluz -¡qué falsos, de verdad!"- ahora "se deshace en elogios a favor de Manuel Chaves y José Antonio Griñán -expresidentes andaluces juzgados por los ERE-", pero se ha preguntado "¿dónde estaba el PSOE de Andalucía cuando entregó las dos cabezas en bandeja y le pidieron las actas y lo expulsaron del partido". "¿Dónde estaba Juan Espadas -secretario regional del PSOE- cuando le pidieron que firmara a favor del indulto de Griñán y miró a otro lado y no lo firmó?", ha cuestionado.

"Cuando el toro ya ha pasado salen los valientes socialistas al ruedo a decir dos grandes presidentes", ha señalado, al tiempo que les ha pedido "que terminen de cerrar la faena. Si ahora no son culpables, como dice el Constitucional, que devuelvan el dinero defraudado, 700 millones de euros de los parados andaluces", ha manifestado.

Ha recordado que "todas las instancias judiciales, los juzgados, la Audiencia Provincial de Sevilla, el Supremo, malversación y prevaricación, 700 millones de euros defraudados; eso está con nombres y apellidos". "Ahora el Constitucional dice que los socialistas no eran culpables, que devuelvan la pasta, que devuelvan el dinero que se llevaron de los parados andaluces, eso es lo que tienen que hacer", ha dicho.

"Lo que es gravísimo y va en detrimento de nuestra calidad democrática es que el sanchismo haya usado el Constitucional como túnel de lavado del mayor caso de corrupción de la historia de España, al servicio de Sánchez y los suyos", ha incidido el dirigente 'popular'.

En este punto, se ha referido a que "veíamos en redes una foto de dos tíos en la playa, no eran dos tíos cualquiera, uno con una gorra y otro con los brazos cruzados", apuntando que "uno era entonces creo que ministro de Justicia, el de la gorra, hoy miembro del Tribunal Constitucional, que estaba charlando en la orilla de la playa con otro que fue presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves".

"Ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que Chaves no es culpable en parte. ¿Quién ha votado a favor de que Chaves no sea culpable en parte? El de la gorra. El del Tribunal Constitucional, el que fue ministro de Justicia ha votado a favor de su compañero de paseos por la playa de que lo que pasó en los ERE no pasó así", ha manifestado.

Ha señalado que "estamos viviendo tiempos oscuros de corrupción, de desmontaje tornillo a tornillo de lo que ha sido hasta ahora nuestro sistema democrático" y ha considerado que "todo esto tiene un autor que se llama Pedro Sánchez".