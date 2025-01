Las carreteras de Huelva, el camino para descubrir rincones únicos

Uno de los aspectos que más valoran los viajeros es que el lugar que visitan disponga de buenas conexiones e infraestructuras que les permitan desplazarse a cualquier punto de ese territorio. Bajo esta premisa, la Diputación Provincial de Huelva ha querido poner de relieve en la Feria Internacional del Turismo la inmersión que posibilitan los más de 830 kilómetros de la red de carreteras secundarias, así como otros 100 km de caminos y otros viarios, que permiten que cada población y rincón de la provincia estén conectados y accesibles.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, acompañado por la presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha subrayado en la segunda jornada de Fitur que estas carreteras son “esenciales para la vertebración del territorio”. “En muchos casos –ha recordado Toscano–, estas vías son los únicos accesos a las poblaciones que existen”.

Para dar a conocer esta red viaria, la Diputación y la Agencia Destino Huelva invitan a los viajeros a través de la Guía Turística ‘Carreteras Secundarias’ a “descubrir el encanto de los rincones de la provincia”, aprovechando el marco de Fitur para presentar la primera entrega, que propone un itinerario por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y la Cuenca Minera.

El suplemento incluye seis propuestas, que corresponden con otras tantas carreteras secundarias. Cada una de las propuestas –complementadas con un plano de la zona y un despliegue gráfico a color– presenta una detallada información de la distancia a recorrer, los atractivos turísticos y naturales que integra, además de una sugerencia de restaurantes y alojamientos. Para facilitar su conocimiento, se habilitarán también códigos QR en internet, desde donde los usuarios podrán acceder al suplemento en un formato moderno e interactivo.

Toscano ha afirmado que “en Huelva, la línea recta no es la mejor opción para viajar entre dos puntos; sólo hace falta salirse de la carretera principal para descubrir un universo sorprendente con carreteras que serpentean bosques, atraviesan valles y conectan con pueblos llenos de encanto”, estimulando así nuestros cinco sentidos a través de “experiencias únicas que, más allá del sol y playa, bandera de la calidad y excelencia del turismo onubense, también queremos presentarnos como un destino para disfrutar de las pequeñas cosas, de los detalles, de lo auténtico”.

Esta red de carreteras nos brinda además cuatro accesos internacionales a Portugal, además de itinerarios con tráficos mineros y agrícolas, y también evita el aislamiento o incomunicación de numerosas poblaciones de nuestra provincia. Es por ello que el presidente de la Diputación asevera que es esta red provincial de carreteras, que complementa el resto de comunicaciones de titularidad nacional y autonómica, la que “permite disfrutar del destino Huelva en toda su plenitud”.

En esta segunda jornada de Fitur, la Diputación onubense y la Agencia Destino Huelva también ha presentado el proyecto ‘Disfruta Huelva’. David Toscano, acompañado por el exjugador de baloncesto Fernando Romay, presidente del Comité de Turismo, Cultura y Deporte de 65YMÁS, ha destacado que el objetivo del proyecto es poner en valor toda la oferta cultural, gastronómica y de ocio que ofrece la provincia onubense para convertirla en un destino de referencia para el segmento sénior, teniendo en cuenta que Huelva “es la provincia que lo tiene todo”. Toscano ha hecho hincapié en la idoneidad de Huelva para los turistas sénior, gracias a la amplia oferta existente en todas las comarcas, por ser un destino no masificado, que invita a la tranquilidad y a la desconexión, y por ello el objetivo común con 65YMÁS es “convertir a Huelva en la primera opción como destino sénior”, ha señalado.

Por su parte, Romay ha recordado que “vivimos en un país donde la mayor esperanza de vida lleva aparejada un incremento de los viajes entre el turista sénior, hasta el punto de que se estima que este segmento alcance en los próximos años el 40% del mercado turístico”. Fernando Romay ha resaltado “las virtudes y comodidades de Huelva, con su oferta de ocio, su excelente clima, cultura y gastronomía, con esas tapas y esos productos del mar o el jamón, y tiembla con su carta de vinos...Y paisajes para atraer a los viajeros sénior, que tienen una amplia disponibilidad para viajar todo el año y un alto poder adquisitivo”. ¿Por qué Huelva? “Por qué no”, ha respondido el querido exjugador, aludiendo a la virtud más importante de la provincia onubense: “Puedes hacer de todo; Huelva hay que conocerla, no sólo sus pueblos y entornos, también a su gente”, ha resaltado, añadiendo que “sus habitantes, los onubenses, son tan maravillosos como la tierra que los acoge”.

La oferta turística transversal de Huelva

El segmento de ‘Cultura y Patrimonio’ ha protagonizado la segunda jornada, aglutinando las presentaciones realizadas mañana y tarde por los respectivos alcaldes y representantes municipales en el espacio de la Diputación, abarcando oferta de toda la provincia, así como de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva, mostrando la unión institucional y las sinergias para potenciar el Destino Huelva en todos los ámbitos.

En la comarca de la Sierra, se han presentado en Fitur las propuestas turísticas de Alájar, las rutas guiadas al impresionante conjunto histórico y natural de la Peña de Arias de Montano, y las cuevas de Alájar. Belleza paisajística, y también subterránea, porque en sus entrañas encontramos las Cuevas de Alájar. En marzo de este año, se abrirán tres cuevas a las visitas: Sima Capitular, Palacio Oscuro y Sillita del Rey, contando todas con un gran patrimonio geológico y arqueológico.

Aracena, que alberga en sus entrañas la Gruta de las Maravillas, ha presentado la iniciativa del Geomuseo para divulgar el rico patrimonio geológico del municipio, apostando por la diversificación de su propuesta turística, con un espacio que genere sinergias con el medio donde se enclava la cavidad y el resto de recursos turísticos del municipio. El Geomuseo contará con tres áreas, destinadas a la ‘Mineralogía’, a las ‘Rocas y fósiles’, y la denominada ‘Sala Negra’, donde podemos encontrar alrededor de 1.300 minerales luminiscentes, siendo una de las mayores exposiciones de este tipo en Europa.

Fuenteheridos ha acudido con una importante novedad, fruto de la colaboración público-privada en el sector de los alojamientos rurales, que supondrá un auténtico revulsivo para la ya de por sí amplia oferta turística papera. Se trata del proyecto de reapertura de la Villa Turística de Fuenteheridos, un complejo que se puso en marcha en 1997 y que apenas funcionó unos años. Con la reapertura, la Villa Turística se erige como todo un referente en el segmento de los alojamientos rurales.

Almonaster la Real, Cortegana y Aroche han realizado una apuesta conjunta, sinergias con las que se promociona la Ruta del Patrimonio arquitectónico, cultural y natural, con monumentos tan representativos de varias influencias culturales históricas como la Mezquita y el Castillo de Almonaster, el Castillo de Sancho IV o la Ciudad Romana de Arucci/Turóbriga, respectivamente.

Entre el resto de comarcas, Cartaya ha traído la nueva imagen corporativa del municipio, que integra todos sus núcleos (El Portil-Nuevo Portil y El Rompido) y el propio pueblo, mostrando el castillo, los faros, el Caño de la Culata, el mar y sus paisajes de pinares. Por otra parte, en el aspecto cultural y patrimonial, el municipio ha destacado su señera Feria del Caballo, todo un referente a nivel andaluz, que este año celebra su XXII edición, entre el 14 y el 16 de febrero, abriendo el calendario de ferias ecuestres de la provincia de Huelva.

Palos de la Frontera ha irrumpido en Fitur con una propuesta turística que integra las nuevas tecnologías. Se trata de una aplicación móvil de Realidad Aumentada, promovida por el área de Turismo del Ayuntamiento de Palos, desarrollada en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que nos hace viajar virtualmente a la época colombina, gracias a una imagen fiel de la época, hologramas interactivos, información de geoposicionamiento y una Oficina de Información Virtual con rutas, puntos de interés, enlaces, vídeos, etc. Asimismo, incluye un espectacular modelado en 3D de la reconstrucción del castillo, así como la del antiguo puerto de Palos, las naves descubridoras, y una serie de escenas con voz en off de los personajes: marineros, artesanos, familiares, etc.

También relacionado con la tecnología, Niebla ha mostrado su ruta inmersiva y cultural ‘Un viaje al pasado islámico’, donde ofrecen su esencia andalusí, ciudad amurallada, pueblo hospitalario y un rico patrimonio de diferentes épocas: árabes, islámica o medieval. “A lo que sumamos uno de los Festivales de Teatro y Danza más importantes de España, la Feria de Tosantos, rutas y senderos peatonales o la gastronomía, que nos ha hecho merecedores de ser declarados Municipio de Interés Turístico de Andalucía”, ha destacado el alcalde Joaquín

Molina, quien ha agradecido a la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes, Teresa Herrera, su apoyo y mediación para conseguirlo “por la repercusión económica que eso significará para el municipio”. En este sentido, la delegada de la Junta ha añadido que “Niebla lo merecía por todos sus atributos, y así se ha convertido en uno de los únicos tres municipios que lo ha logrado en los últimos tiempos, siendo el número once de Huelva y formando parte de los 43 municipios que tienen esta catalogación en Andalucía”.

Por su parte, el municipio de Lepe, el segundo más poblado de la provincia, ha llevado a IFEMA la original y divertida propuesta ‘Lepe, el origen de la felicidad’, que ha respondido a la idiosincrasia del ciudadano lepero y a la propia curiosidad de los visitantes, que preguntan por la fama que alcanzó la localidad en los años 70, cuando se convirtió en capital nacional del humor: “Traemos un concepto global que forma parte del ADN de Lepe, una marca potente, cargada de esencia y autenticidad, porque buscar la felicidad es nuestra manera de entender la vida, y la construimos a base de ingenio”, ha explicado el alcalde Adolfo Verano respecto a una campaña y un spot del que sentirse orgullosos “porque una sonrisa cuesta menos que la electricidad y da mucha más alegría, y porque hemos demostrado que el humor es una herramienta transformadora y hemos hecho de eso algo serio”.

Siguiendo por la costa occidental, uno de los municipios pesqueros por antonomasia como Isla Cristina ha querido volver a las esencias y siguiendo al municipio vecino ha señalado que “si Lepe es el municipio del humor, Isla Cristina lo es del amor, y por eso tenemos en la Mancomunidad de Islantilla una historia común de éxito”, ha recordado su alcalde Jenaro Orta, al presentar ‘Isla Cristina. Una cita marinera’. “Porque, además de nuestras 3.000 horas de sol, playas y planta hotelera, Isla Cristina es diferente al resto del mundo por su fuerte tradición marinera, y por ser un lugar del que enamorarse y donde enamorarse”.

Pasando por la campiña, el Dolmen de Soto se ha fusionado con la tradición taurina - y sus capeas y prestigiosas ganaderías de lidia - y han dado a luz la campaña: ‘Trigueros. Eterna Alianza’. En ella se reflejan los 5.000 años de historia del célebre conjunto megalítico “que se levanta sobre una colina, nos brinda equinoccios hipnóticos y juegos lumínicos que mezclan la geometría, cultura y la espiritualidad”, ha evocado el alcalde Vidal Blanco, antes de presentar su pueblo “como el lugar donde se unen este monumento ancestral con el imponente animal que pasta en sus campos dorados y es seña de identidad de un municipio que es un eterno tesoro que invita a ser descubierto”.

Finalmente, ‘Hinojos, donde el tiempo se detiene’ es el lema que ha traído a Fitur este municipio que tiene el privilegio de estar enclavado en pleno corazón de Doñana, con una marisma que es el humedal más importante de Europa, paraíso de aves migratorias. Hinojos quiere aprovechar la creciente demanda del turismo sostenible, para aquellos viajeros que planifican sus escapadas y vacaciones no sólo pensando en el ocio y la gastronomía, sino en conocer el entorno natural, la sociedad y la cultura del municipio. La alcaldesa Joaquina de la Torre, ha agradecido a las empresas turísticas que están apostando por la localidad y ha invitado a todos a conocer su pueblo con la frase: “Atrévanse a conocer Hinojos”.