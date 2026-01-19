ACCIDENTE
Se elevan a los 39 muertos por la tragedia ferroviaria de Adamuz

La cifra de heridos asciende a 152 y 75 ya han sido dados de alta

De ellos, cinco son niños y están todos ingresados en el Hospital Reina Sofía

Al menos 39 muertos en el accidente ferroviario de Adamuz

Los servicios de emergencia en el dispositivo especial
Los servicios de emergencia en el dispositivo especial / Antonio Pizarro

La cifra de heridos por el terrible accidente asciende a 152 pacientes, si bien 75 de ellos ya han sido dado de alta tras recibir la atención sanitaria; hay otros cinco heridos muy graves, 24 graves y el resto de diversa consideración.. En estos momentos hay 48 pacientes ingresados en Andalucía, de los cuales 5 son niños, todos ellos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. De los 43 pacientes adultos, 11 permanecen ingresados en UCI: 4 en el Hospital Reina Sofía, 2 en el Hospital Cruz Roja, 2 en el Hospital San Juan de Dios y 3 en el Hospital Quirón.

Los 32 pacientes adultos restantes están ingresados fuera de UCI: 10 en el Hospital Reina Sofía, 4 en el Hospital Cruz Roja, 7 en el Hospital Quirón, 9 en el Hospital San Juan de Dios y 2 en el Hospital de Andújar.

En cuanto a los 5 pacientes pediátricos, 4 se encuentran ingresados en planta y 1 en UCI, todos ellos en el Hospital Reina Sofía.

Los servicios de emergencia siguen trabajando en el lugar de los hechos y estas cifras son provisionales

También te puede interesar

Lo último

stats