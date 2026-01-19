La cifra de heridos asciende a 152 y 75 ya han sido dados de alta

La cifra de heridos por el terrible accidente asciende a 152 pacientes, si bien 75 de ellos ya han sido dado de alta tras recibir la atención sanitaria; hay otros cinco heridos muy graves, 24 graves y el resto de diversa consideración.. En estos momentos hay 48 pacientes ingresados en Andalucía, de los cuales 5 son niños, todos ellos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. De los 43 pacientes adultos, 11 permanecen ingresados en UCI: 4 en el Hospital Reina Sofía, 2 en el Hospital Cruz Roja, 2 en el Hospital San Juan de Dios y 3 en el Hospital Quirón.

Los 32 pacientes adultos restantes están ingresados fuera de UCI: 10 en el Hospital Reina Sofía, 4 en el Hospital Cruz Roja, 7 en el Hospital Quirón, 9 en el Hospital San Juan de Dios y 2 en el Hospital de Andújar.

En cuanto a los 5 pacientes pediátricos, 4 se encuentran ingresados en planta y 1 en UCI, todos ellos en el Hospital Reina Sofía.

Los servicios de emergencia siguen trabajando en el lugar de los hechos y estas cifras son provisionales