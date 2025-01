Cinco restaurantes para comer en el Algarve y estrenar el fin del peaje desde Andalucía

Comenzar el 2025 con una escapada al Algarve no es mala idea; y menos ahora, que se elimina el peaje desde Andalucía. El alcalde de Ayamonte (Huelva), Alberto Fernández, no ha dudado en celebrar este avance al considerar que “ayudará a la libre circulación”. Tal y como ha señalado, este hecho supone “eliminar una especie de arancel”, hasta ahora situado en la autovía A-22 (Via Do Infante), que conecta el Algarve portugués con Andalucía.

Hablamos de una de las regiones más paradisíacas y turísticas de la Península Ibérica. Inmersa en el país vecino, cuenta con más de 9 millones de visitantes extranjeros a lo largo del año. Muchos de ellos, procedentes de España. Sus playas, su clima y sus imponentes paisajes hacen del Algarve un destino prometedor. Así como también sus espacios gastronómicos.

Dónde comer en el Algarve

En el Algarve, la gastronomía es amplia y variada; y numerosos restaurantes ofrecen experiencias únicas, que van desde lo más económico hasta el lujo en la cocina. A continuación, enumeramos una lista con algunos de los establecimientos más recomendados y llamativos para comer en la región.

1. Café Retiro de Trindade, bar costero en el Algarve

Situado en Lagos, se trata de un típico bar portugués con comida casera a buen precio. Además, es un restaurante frecuentado por lugareños, en lugar de turistas, que buscan deliciosos platos como la especialidad de la casa: carne a la piedra. Su apariencia es la de un local antiguo, en el que es posible saborear al máximo la tradición culinaria de Portugal.

2. Restaurante O Luar da Foia

Uno de los más recomendados en Tipadvisor es el Restaurante O Luar da Foia, un espacio caracterizado por la comida mediterránea, europea y portuguesa. Con 34 años de experiencia, los comensales pueden degustar variadas opciones, como las gambas de tigre a la plancha con salsa piri-pirir (picante), el jabalí con ciruelas o castañas, la carrillera de ternera al horno o diferentes tipos de ensaladas y hamburguesas. Eso sí, siempre con unas imponentes vistas.

3. A paixa, un paseo por el lujo gastronómico

En este caso, nos vamos a uno de los espacios más exclusivos del Algarve. Situado en Vale do Lobo, este restaurante ofrece comida portuguesa y mediterránea en un local caracterizado por su decoración moderna y un ambiente sofisticado de lujo discreto. Es perfecto para aquellas personas que busquen disfrutar de petiscos portugueses. Es decir, sus características tapas.

4. Adega

Situado en el hotel Vila Vita Park, el restaurante Adega presenta un precio medio de 60€ por persona. La experiencia gourmet en este caso es típicamente lusa y permite disfrutar de las especialidades regionales de todo el país, incluidas las islas Madeira y Azores; así como también de los países de influencia portuguesa en todo el mundo.

5. Casa do Río

El Restaurante Casa do Río, en Alvor, es otra de las apuestas seguras en el Algarve. Situado en la cima del acantilado, entre el pueblo y la orilla del río, este espacio ofrece una vista impresionante de la Ría de Alvor y la Bahía de Lagos.

En su interior, podremos encontrar una excelente variedad de pescado fresco a la parrilla o al carbón, mariscos o deliciosos solomillos. Asimismo, disponen de menú infantil para los más pequeños.