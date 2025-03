Claves para solicitar las ayudas para el próximo curso en las guarderías en Andalucía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía abrirá del 1 al 30 de abril el plazo para solicitar las primeras ayudas, en concurrencia competitiva, con las que favorecer la escolarización de los menores de 3 años en el primer ciclo de Infantil para el curso 2025/2026. Este próximo curso se estrena la gratuidad de 2 a 3 años, de la que se beneficiarán más de 64.000 niños gracias a una inversión de la Administración cercana a los 40 millones de euros.

En la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, la Consejería detalla que la convocatoria se realiza con carácter anual y abarca todo el curso escolar a través de seis procedimientos de selección sucesivos cada uno de los cuales tiene un plazo de presentación de solicitudes. El primer procedimiento de selección, el que se abre del 1 al 30 de abril, está dirigido al alumnado que participe en el procedimiento de reserva de plaza escolar o en el procedimiento ordinario de admisión de plazas. Los cinco procedimientos de selección posteriores estarán dirigidos al alumnado que no haya formalizado matrícula en un centro adherido en el primer procedimiento.

La petición de ayuda se presentará en el centro educativo de primer ciclo de Infantil adherido al programa de ayuda donde se haya presentado la solicitud de reserva o la solicitud de admisión de plazas. Las solicitudes también se podrán cursar de forma electrónica a través del acceso al Portal de la Junta de Andalucía, www.juntadeandalucia.es. Los centros que se encuentran adheridos al Programa de ayuda a las familias para el curso 2025/2026 pueden consultarse, según su área de influencia, en el Portal de Escolarización de la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

El plazo de presentación de solicitudes para cada uno de los procedimientos de selección que incluye la presente convocatoria son los siguientes:

El primer procedimiento, desde el día 1 al 30 de abril.

El segundo, del 1 de septiembre al 31 de octubre.

El tercero, desde el día 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

El cuarto, desde el día 1 de enero hasta el 28 de febrero.

El quinto, desde el día 1 de marzo hasta el 30 de abril.

El sexto, desde el día 1 de mayo hasta el 30 de junio.

A partir del próximo curso 2025/2026, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ofertará de forma gratuita el servicio de atención socioeducativa para las plazas de 2 años tanto en las Escuelas Infantiles de la Junta de Andalucía como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias. El curso que viene los posibles beneficiados serán más de 64.000, según los datos del censo de niños de dos años en Andalucía.

Este "avance" hacia la gratuidad del primer ciclo de Infantil es una de las medidas del Gobierno andaluz para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas. Es en el tramo de 2 años en el que más niños se escolarizan en esta etapa, con alrededor del 72% en este curso en su pico más alto estimado de matriculación.

Esto supone que el 2025/2026 será un curso en el que convivirán dos modelos: el de 0 y 1 años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones y una gratuidad completa que ya alcanza el 50% en función de la renta; y el tramo de dos años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo lo que permitirá llegar a un mayor número de familias y, en especial, al alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobaba hace semanas los precios públicos y las bonificaciones aplicables para el próximo curso 2025-2026 a las Escuelas Infantiles titularidad de la Junta y a los centros adheridos al programa de ayuda a las familias. La prestación del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros; el comedor, 92 euros al mes.

Baremos y bonificaciones

El baremo de los siete tramos de bonificaciones del servicio de comedor para la primera plaza por familia sobre el precio mensual queda con una bonificación del 72,91% para familias cuya renta per cápita esté comprendida entre 0,50 y 0,6 Iprem; una bonificación del 64,21% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,60 Iprem igual o inferior a 0,75 Iprem; una bonificación del 55,52% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,75 Iprem e igual o inferior a 0,90 Iprem; una bonificación del 46,82% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,9 Iprem e igual o inferior a 1,00 Iprem.

Asimismo, será una bonificación del 38,13% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,00 Iprem e igual o inferior a 1,10 Iprem; una bonificación del 29,43% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,10 Iprem e igual o inferior a 1,20 IPREM y una bonificación del 20,73% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,20 Iprem e igual o inferior a 1,30 Iprem. Cuando la familia tenga dos personas menores disfrutando de este servicio, la segunda tendrá una bonificación del 30% de la cuantía que resulte aplicable a la primera.

En el caso de tres menores disfrutando de este servicio, la tercera tendrá una bonificación del 60% de la cuantía que resulte aplicable a la primera y cuando la familia tenga más de tres personas menores disfrutando de este servicio, la cuarta y sucesivas serán gratuitas. Respecto al aula matinal, que tendrá horario entre las 07,30 y las 09,00 horas, y el aula de tarde, entre las 15,30 a 17,00 horas, el coste será de 20,90 al mes o, en su caso, un precio de 1,75 euros por día.