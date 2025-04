Los colegios andaluces ofrecerán este martes el servicio de comedor "siempre que sea posible"

Los colegios públicos y concertados andaluces, así como los de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón han abierto sus puertas este martes pero sin actividad lectiva. Se trata de las ocho comunidades autónomas afectadas por la declaración de emergencia de interés nacional y Aragón que ha decidido en las últimas horas adoptar esta decisión respecto a los colegios por el apagón eléctrico.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha hecho un balance de las primeras horas y ha destacado que a las 11:00, teniendo en cuenta que no se habían restablecido la comunicación "en todos los centros", con carácter general todo el personal docente y no docente ha acudido a su centro "con normalidad".

No obstante, en relación al servicio de comedor, la Junta ha explicado que "se prestará siempre que sea posible garantizando la seguridad alimentaria del alumnado". "Para ello, se están revisando los testigos de temperatura para comprobar que no se ha roto la cadena de frío, y en caso de que no haya certeza se procurará un menú alternativo", se afirma desde la Consejería.

La Consejería que dirige Carmen Castillo ha querido agradecer "el enorme esfuerzo que los equipos directivos y el personal docente y no docente está llevando a cabo para poner en marcha sus centros en situaciones muy asimétricas puesto que hay zonas de Andalucía que aún no tienen comunicación ni suministro eléctrico estable".