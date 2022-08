Qué son las consultas de acogida y cómo se accede a ellas

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) dispone de una extensa red de infraestructuras dedicadas a la atención médica de la población en todo tipo de ámbitos, desde casos leves a otros más graves, siendo este un servicio completamente público y administrado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, organismo sanitario por antonomasia en territorio andaluz.

Dentro de este amplio listado de servicios sanitarios destacan algunos que fueron especialmente determinantes a la hora de luchar contra el Coronavirus, cuyo avance en materia de contagios y fallecimientos a nivel internacional parecía imparable, y se habría convertido en una amenaza mucho mayor de no ser por los incansables esfuerzos de profesionales y expertos en materia de salud y medicina.

Este el caso de las consultas de acogida, un servicio dedicado a ciertas situaciones específicas en las que los pacientes necesitan de asistencia médica urgente a causa de los efectos de una serie de sintomatologías no consideradas de gravedad.

¿Cómo se accede a las consultas de acogida?

El acceso a estas secciones dentro de centros sanitarios andaluces se produce sin cita previa y de manera siempre presencial. Fueron especialmente diseñadas para demandas clínicas no demorables, es decir, que requieren de atención médica urgente. No obstante, estas demandas no deben entrar dentro de la categoría de urgencia vital o muy grave.

¿Qué sintomatologías entran dentro del ámbito de actuación de las consultas de acogida?

De acuerdo con las pautas publicadas por el propio SAS, las consultas de acogida de centros sanitarios andaluces se dedican a la atención en estos 18 casos específicos:

Aftas orales.

Síntomas de ansiedad.

Métodos anticonceptivos.

Dolores articulares o artralgias.

Diarrea.

Dolores cervicales y dorsales.

Dolores lumbares.

Elevaciones agudas de la presión arterial.

Herpes labiales.

Hipoglucemias leves.

Molestias urinarias.

Odontalgias o dolores en dientes y muelas.

Orzuelos.

Picaduras de cualquier insecto o similar.

Quemaduras.

Reacciones alérgicas.

Traumas leves.

Vómitos.

Los datos de efectividad de la atención en consultas de acogida

Gracias a la información del diario especializado en informaciones relativas a la salud y medicina, redaccionmedica.com, conocemos que se ha resuelto un 52% de los casos de pacientes sin cita que asisten a estas consultas hasta la fecha. Esto se traduce en más de un millón de pacientes desde que se comenzara con este proyecto el pasado 2021.