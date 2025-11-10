El congreso popular en diez claves

1.- El nuevo glosario. Si hasta ahora se hablaba del cambio en Andalucía, el siguiente paso es la “transformación” de la comunidad autónoma. Ese es ahora el término a emplear lo mismo que se ha sustituído la “mayoría suficiente” por la “mayoría de la estabilidad”. Porque esa palabra, “estabilidad” es ahora el centro de la comunicación política.

2.- Llamativas presencias. Han paseado por el congreso saludando a muchas personas tanto Manuel Molina, el cesado delegado territorial de Salud en Sevilla como Miguel Ángel Guzmán, el cesado gerente del SAS que está imputado por el fraccionamiento de los contratos. Eso sí, nadie se hacía fotos con ellos.

3.- Sociedad civil. Los invitados siempre son importantes en estas citas pero en este caso mucho más. Han asistido los secretarios generales de UGT, Óskar Martín, y Comisiones Obreras, Nuria López; además de una delegación de empresarios chinos, la Federación Andaluza de Caza, Fadeco, los representantes de las Cooperativas Agroalimentarias o el rector de la Universidad Pablo de Olavide.

4.- Valencia y Mazón. Ha sido uno de los temas a evitar, si bien se comentaba en los corrillos de los compromisarios. La prensa preguntó a Feijóo por el asunto y su respuesta fue un escueto “todo va a salir bien”, sin dar más detalles. Hay quien piensa en el PP que si hay un acuerdo con Vox será perjudicial para Andalucía y quien estima que será todo lo contrario; ayudará a concentrar el voto útil en el PP.

5.- Contra el acoso. Una de las pocas propuestas concretas que se ha aprobado en el congreso hace referencia a las medidas contra el acoso escolar. La ponencia política ha incluido una enmienda, presentada por un diputado joven de Córdoba, que pide que los menores que hayan participado en casos de acoso escolar tengan prohibido el uso del teléfono móvil y el acceso a redes sociales hasta que cumplan 18 años.

6.- Comité Ejecutivo. Juanma Moreno quiere alinear el partido con el Gobierno y por eso ha situado a sus dos consejeros de más confianza, Antonio Sanz y Carolina España, en puestos relevantes del Comité Ejecutivo aunque sin funciones operativas. Deja de nuevo todo en manos de Antonio Repullo, el secretario general que ha logrado dos cosas que parecían imposibles: modernizar las estructuras del PP andaluz y pacificar todas las provincias. Un logro, este último, que también está relacionado con el poder institucional no sólo en la Junta sino también en seis de las ocho diputaciones y en 183 ayuntamientos de todo tamaño. Es significativo también el ascenso del gaditano Ignacio Romaní, a quien coloca en la coordinación general, un puesto clave en un año electoral como va a ser el año 2026. Es revelador, asimismo, que no haya designado a un portavoz para el partido.

7.- La música. Ha tenido un protagonismo importante no sólo porque Radio Soul ha amenizado todos los entreactos desde el escenario sino también por los temas elegidos. Ellos tocaron el himno de Andalucía que clausuró el encuentro y han sonado los grupos indi de moda: Lory Meyers, Arde Bogotá y Viva Suecia. Todos con canciones con mensaje. Y sólo unos pequeños acordes de la música que el PP repite en sus mítines.

8.- El libro. Ha sido una apuesta arriesgada. Entre los food trucks del congreso había uno denominado “La librería de Juanma” donde efectivamente, se vendía su Manual de convivencia. La vía andaluza, que ha rodado por todos los espacios del recinto de Fibes. Moreno no ha parado de firmar libros que le hacían llegar los compromisarios. Una buena parte de la hora de la comida del sábado la dedicó a firmar libros. La editorial llevó 650 ejemplares para este encuentro.

9.- Los detalles. Todo ha estado decorado en verde, el color de Andalucía, con el logo del PPdestacado en blanco. Ni rastro del azul corporativo. Se buscaba la celebración y la alabanza al líder pero evitando todo tipo de euforia. Tal vez por eso el bar de recinto cerró el sábado poco después de las cinco de la tarde y no volvió a abrir hasta que Juanma Moreno no terminó su discurso de candidatura.

10.- Una fiesta. El Congreso se ha preparado como una fiesta con todos los ingredientes: música, charlas, reencuentros y sonrisas. “Yo nunca había estado en un congreso como este” confesaba un dirigente que ya cuenta los días para su jubilación del cargo. La interpretación general es que les hacía falta. Con las piernas temblando por la crisis de los cribados del cáncer de mama, salen de estos dos días y medio con argumentos políticos para replicar y con la confianza en la victoria electoral.