Coronavirus Huelva: Desalojan en Almonte una fiesta con más de 100 personas y sin medidas de seguridad

En plena crisis sanitaria provocada por el coronavirus, hay personas que aún no quieren entender la gravedad de un asunto que ha dejado miles de muertos en nuestro país. El pasado domingo, la policía de la localidad onubense de Almonte desalojaba una fiesta en un establecimiento de un polígono en la que se encontraban más de 100 personas celebrando un cumpleaños sin las medidas de seguridad impuestas por la pandemia del Covid-19.

Las entidades competentes ya han tomado cartas en el asunto y se han expresado sobre el hecho en cuestión. Sin ir más lejos, el concejal de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Almonte, Manuel Ángel Fernández, ha apuntado que esto es "una muestra más de la irresponsabilidad por parte de algunas personas que no se dan cuenta de lo que nos estamos jugando". En este sentido, Fernández ha subrayado que esta fiesta correspondía a la celebración de un cumpleaños en un polígono del municipio y en la que participaban personas "de todas las edades" que "no guardaban distancias de seguridad ni usaban mascarillas". El edil ha explicado a los medios que los agentes desalojaron y precintaron el establecimiento e identificaron al dueño del local y a los asistentes, a los que se propondrá para sanción una vez que el expediente ha sido remitido a la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

Además y por si ya no fuera grave el asunto en cuestión, la celebración no solo se realizaba en el interior del establecimiento ya que, al ser un domingo y no haber actividad económica ni movimiento por la zona, "estaban haciendo incluso una barbacoa en la calle", lo que Fernández ha tachado de "despropósito" ya que "han hecho todo lo contrario a lo que hay que hacer".

Por último, el concejal de Seguridad ha reseñado que es un hecho "puntual" y que desde el mes de agosto no había habido ningún incidente en la localidad, al tiempo que ha señalado que la ciudadanía de Almonte está siendo "muy respetuosa" y que los comerciantes y hosteleros "están cumpliendo todas las normas y medidas" y están siendo "muy responsables".