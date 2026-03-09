Curso escolar 2026/2027 en Andalucía: estas son las fechas clave para solicitar comedor, aula matinal o actividades extraescolares

El proceso de escolarización para el curso 2026/2027 en Andalucía, que se extiende del 1 al 31 de marzo, no solo implica solicitar plaza en un centro educativo. También abre la puerta a pedir servicios complementarios, como el comedor escolar, el aula matinal o las actividades extraescolares. Todo ello es clave para mejorar la conciliación familiar, la experiencia lectiva de los niños y adolescentes, y su regulación depende de la Junta de Andalucía.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional es la que establece el calendario oficial para realizar el trámite correspondiente en los centros sostenidos con fondos públicos. Así, mediante una resolución publicada en el BOJA, la administración ya ha fijado las diferentes fases del proceso de admisión. Esto no solo afecta al alumnado de nuevo ingreso, sino también a aquellos que ya están matriculados y necesitan plaza en el comedor u otro servicio escolar.

Curso 2026/2027 en Andalucía: plazos para solicitar el comedor escolar

La Junta de Andalucía distingue entre diferentes etapas educativas para establecer los plazos de solicitud. Por ello, el calendario varía según el tipo de centro y el perfil del alumnado, de manera que el procedimiento no es el mismo en los colegios de Educación Infantil y Primaria que en los institutos de Secundaria. A continuación, se detallan las fechas previstas en cada caso para el curso 2026/2027:

Colegios de Infantil, Primaria, colegios rurales y centros de Educación Especial

Presentación de solicitudes: del 1 al 10 de junio de 2026.

Publicación de la resolución provisional de admitidos y suplentes: 12 de junio de 2026.

Plazo de alegaciones: del 13 al 26 de junio de 2026.

Publicación de la resolución definitiva: 30 de junio de 2026.

Recurso de alzada: un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución definitiva.

Centros con alumnado de etapas posteriores a Primaria y plaza reservada en comedor

Publicación de la resolución provisional: 1 de septiembre de 2026.

Plazo de alegaciones: del 2 al 15 de septiembre de 2026.

Publicación de la resolución definitiva: 17 de septiembre de 2026.

Institutos de Educación Secundaria

Presentación de solicitudes: del 1 al 10 de julio de 2026.

Publicación de la resolución provisional: 14 de julio de 2026.

Plazo de alegaciones: del 15 al 28 de julio de 2026.

Publicación de la resolución definitiva: 30 de julio de 2026.

Recurso de alzada: un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución definitiva.

Cómo solicitar el comedor escolar en los colegios públicos de Andalucía

Para solicitar los servicios complementarios, como el comedor escolar, el aula matinal o las actividades extraescolares, los padres o tutores legales de los alumnos deberán presentar la solicitud durante el período de matriculación a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía o del propio centro educativo. Asimismo, será necesario solicitar cita previa y, posteriormente, gestionar la bonificación del precio atendiendo a los datos familiares.