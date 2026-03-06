La continuidad del IES Híspalis obliga a cambiar la escolarización en Sevilla

Cambio en la escolarización de Sevilla a pocos días de ponerse en marcha. El acuerdo que se firmará entre la Junta de Andalucía y la Diputación para mantener abierto el IES Híspalis, en el barrio de Pino Montano, obligará a modificar la oferta de plazas que la Consejería de Educación había presentado para este distrito educativo el pasado 1 de marzo. Todo ello después de la cesión del inmueble por parte del ente provincial que dirige el socialista Javier Fernández y de la presión de las familias para que no se cerrara este centro de enseñanzas medias, cuyo alumnado de nuevo ingreso se veía obligado a buscar plaza en otros institutos de la zona. La Administración educativa andaluza ha tenido que recular en sus intenciones.

El acuerdo -que se firmará el próximo lunes entre Javier Fernández y la consejera de Desarollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo- supone renovar "mediante una adenda anual" el convenio que permite las matriculaciones para los primeros cursos de la ESO y de los ciclos de FP de grado medio y superior en el IES Híspalis, ubicado en el complejo educativo provincial Pino Montano.

Este documento -al que ha tenido acceso Diario de Sevilla y que se ha firmado este jueves por el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; y el delegado de Educación de la Junta, Miguel Ángel Araúz- supone la cesión de la titularidad de dicho edificio a la Administración educativa, obligada a marchas forzadas a reorganizar la oferta de enseñanza en dicho distrito, una vez comenzado el proceso de escolarización de cara al curso 2026/27. Una improvisación en toda regla que se suma a las que ha tenido que hacer frente el departamento que dirige Araúz desde que se hizo cargo de este área tan importante para la ciudadanía en 2022.

Gracias a la presión vecinal y la Diputación

La Junta, de igual modo, habrá de hacerse cargo de la ampliación del instituto para garantizar la oferta educativa, con lo que se da respuesta a las familias del barrio, que han protestado las últimas semanas contra la intención de la Consejería de Educación, que pasaba por matricular a los jóvenes de nuevo ingreso en la ESO y la FP en los IES Llanes y Pino Montano. Ante tal coyuntura, estos dos centros se veían forzados a aumentar su oferta para dar cabida a dicho alumnado.

Unos planes que han caído en saco roto. La presión vecinal y la cesión de la Diputación permite ahora salvar el IES Híspalis, que estaba condenado a morir con el cierre progresivo a partir del próximo curso. Un mantenimiento en midad de un proceso de escolarización que evidencia la falta de planificación en la Delegación territorial de Educación, pese a que el pasado jueves desde el PP provincial se congratuló de este preacuerdo entre administraciones de distinto signo político.