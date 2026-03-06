FERIA
La continuidad del IES Híspalis obliga a cambiar la escolarización en Sevilla

Educación

La Junta y la Diputación llegan a un acuerdo para mantener abierto el centro de enseñanzas medias

Educación pretendía aumentar la oferta en institutos de Pino Montano para dar cabida a los alumnos de nuevo ingreso

La Diputación de Sevilla insta a una reunión urgente sobre el futuro del IES Híspalis

Protesta de las familias por el cierre del IES Híspalis, que pretendía la Junta de Andalucía.
Protesta de las familias por el cierre del IES Híspalis, que pretendía la Junta de Andalucía. / Europa Press / Rocío Ruz

Cambio en la escolarización de Sevilla a pocos días de ponerse en marcha. El acuerdo que se firmará entre la Junta de Andalucía y la Diputación para mantener abierto el IES Híspalis, en el barrio de Pino Montano, obligará a modificar la oferta de plazas que la Consejería de Educación había presentado para este distrito educativo el pasado 1 de marzo. Todo ello después de la cesión del inmueble por parte del ente provincial que dirige el socialista Javier Fernández y de la presión de las familias para que no se cerrara este centro de enseñanzas medias, cuyo alumnado de nuevo ingreso se veía obligado a buscar plaza en otros institutos de la zona. La Administración educativa andaluza ha tenido que recular en sus intenciones.

El acuerdo -que se firmará el próximo lunes entre Javier Fernández y la consejera de Desarollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo- supone renovar "mediante una adenda anual" el convenio que permite las matriculaciones para los primeros cursos de la ESO y de los ciclos de FP de grado medio y superior en el IES Híspalis, ubicado en el complejo educativo provincial Pino Montano.

Este documento -al que ha tenido acceso Diario de Sevilla y que se ha firmado este jueves por el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; y el delegado de Educación de la Junta, Miguel Ángel Araúz- supone la cesión de la titularidad de dicho edificio a la Administración educativa, obligada a marchas forzadas a reorganizar la oferta de enseñanza en dicho distrito, una vez comenzado el proceso de escolarización de cara al curso 2026/27. Una improvisación en toda regla que se suma a las que ha tenido que hacer frente el departamento que dirige Araúz desde que se hizo cargo de este área tan importante para la ciudadanía en 2022.

Gracias a la presión vecinal y la Diputación

La Junta, de igual modo, habrá de hacerse cargo de la ampliación del instituto para garantizar la oferta educativa, con lo que se da respuesta a las familias del barrio, que han protestado las últimas semanas contra la intención de la Consejería de Educación, que pasaba por matricular a los jóvenes de nuevo ingreso en la ESO y la FP en los IES Llanes y Pino Montano. Ante tal coyuntura, estos dos centros se veían forzados a aumentar su oferta para dar cabida a dicho alumnado.

Unos planes que han caído en saco roto. La presión vecinal y la cesión de la Diputación permite ahora salvar el IES Híspalis, que estaba condenado a morir con el cierre progresivo a partir del próximo curso. Un mantenimiento en midad de un proceso de escolarización que evidencia la falta de planificación en la Delegación territorial de Educación, pese a que el pasado jueves desde el PP provincial se congratuló de este preacuerdo entre administraciones de distinto signo político.

