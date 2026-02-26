La Diputación de Sevilla insta a Moreno Bonilla a una reunión urgente sobre el futuro del IES Híspalis

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha instado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía a mantener una “reunión de urgencia” para abordar el futuro del IES Híspalis, en el barrio sevillano de Pino Montano, con el objetivo de que el Gobierno andaluz “asuma de una vez sus competencias” en este instituto “tras años de desidia”. “Me alegra haber escuchado el discurso de amor por lo público que Moreno Bonilla ha enarbolado en el Parlamento después de años de dejación de funciones hacia el IES Híspalis y, por eso, espero que me diga día y hora para este encuentro de trabajo”, ha asegurado Javier Fernández.

“La Diputación de Sevilla lleva años asumiendo competencias que son de la Junta y manteniendo íntegramente el centro y su profesorado, un hecho que constituye una anomalía competencial que hay que corregir”, ha explicado Fernández. El presidente de la Diputación ha insistido en su propuesta de “ceder a la Junta de Andalucía el edificio para su completa remodelación, ya que estas instalaciones tienen más de 50 años y están muy deterioradas”. Asimismo, la Diputación está dispuesta a ceder el terreno para que el Gobierno andaluz construya un nuevo instituto. Ambas opciones son “decisión y responsabilidad de Moreno Bonilla”, ha manifestado Fernández.

La Diputación de Sevilla “está volcada en un proyecto de intervención integral en el Complejo Educativo Pino Montano, que supondrá una inversión de más de 30 millones de euros y transformará este espacio en un polo residencial, deportivo y cultural de referencia para el barrio”, ha recordado el presidente de la Diputación. La actuación más importante será la construcción de una nueva residencia universitaria pública de 500 plazas “para cuidar el talento de nuestros jóvenes”. Además dotaremos al barrio de nuevas instalaciones deportivas, incluyendo una piscina, una biblioteca pública y un edificio polivalente con capacidad para 1.000 personas. “Para la Diputación de Sevilla, el barrio de Pino Montano es una absoluta prioridad”, ha remarcado Javier Fernández. “Moreno Bonilla puede dar muy pocas lecciones de defensa de los servicios públicos”, ha apostillado el presidente de la Diputación de Sevilla.