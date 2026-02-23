El complejo que alberga el IES Hispalis será transformado con una inversión de 30 millones

La Diputación de Sevilla ha respondido a las protestas públicas de profesores, familias, trabajadores del IES Hispalis y monitores de las instalaciones deportivas del Complejo Educativo Pino Montano tras la comunicación del cierre del centro a la comunidad educativa. La decisión se enmarca en un proyecto de renovación integral del recinto para el que la institución provincial prevé movilizar una inversión global de 30 millones de euros y cuyos detalles presentará próximamente a los vecinos.

En un comunicado, la Diputación señala que la actuación forma parte del Plan Director de Mantenimiento del Patrimonio Provincial, elaborado al inicio del mandato a partir de un estudio técnico sobre la situación jurídica, normativa y el estado de conservación de los inmuebles provinciales. Según recoge el escrito, este documento fija una hoja de ruta destinada a compatibilizar la modernización de las infraestructuras con la continuidad de los servicios públicos.

En el caso concreto de Pino Montano, el diagnóstico ha constatado "el notable deterioro de las actuales instalaciones deportivas y de la piscina, cuya rehabilitación no se considera viable". "Por ello, serán reemplazadas por equipamientos de nueva generación, más eficientes y sostenibles", remarca el texto.

La actuación prioritaria será la construcción de una residencia universitaria de nueva planta con capacidad para 500 estudiantes. El objetivo, según subraya la institución, "es evitar que el coste del alojamiento en Sevilla se convierta en un obstáculo para acceder a la formación universitaria". "La puesta en marcha de esta nueva residencia no afectará al funcionamiento de la actual, que continuará prestando servicio con normalidad", aclara.

El proyecto contempla además la creación de "más de 2.200 metros cuadrados de nuevas instalaciones deportivas, incluida una piscina, una biblioteca pública de 800 metros cuadrados y un edificio polivalente de 1.500 metros cuadrados con capacidad para 1.000 personas". "Estas infraestructuras buscan dinamizar el barrio de Pino Montano, reforzar su oferta de servicios y generar actividad social y económica".

Ámbito educativo y coordinación institucional

En relación con el ámbito educativo, la Diputación recuerda que "las competencias corresponden a la Junta de Andalucía", con la que mantiene "una relación de colaboración institucional para garantizar la continuidad de la oferta formativa".

"Desde hace años, la institución provincial sostiene de manera excepcional el IES Hispalis dentro del complejo", añade. No obstante, subraya que "las decisiones sobre la ubicación de plazas educativas competen exclusivamente a la administración autonómica".

La Diputación insiste en que "no existe voluntad de cerrar ni desmantelar el complejo". Por el contrario, defiende que se trata de "la mayor inversión realizada en el entorno en décadas, con la que se pretende modernizar el espacio y proyectarlo hacia los próximos 20 años". Asimismo, asegura que se garantizarán los puestos de trabajo actuales y que incluso se prevé una redimensión del empleo público cuando el nuevo complejo esté plenamente operativo.