Los datos "ocultos" del Barómetro Andaluz del Centra

A los andaluces les sigue preocupando la sanidad pública por encima de cualquier otro asunto. Yeso por más que haya pasado la fase más crítica de los cribados del cáncer de mama y que el Gobierno andaluz haya anunciado numerosas inversiones económicas y de contratación del personal sanitario para poder abordar una reforma integral del SAS, la principal promesa electoral de Juanma Moreno para 2026.

Porque lo cierto es que la polémica por los errores en el cribado ha dejado una huella profunda. En la encuesta de hace tres meses, la sanidad ya era el principal problema para el 21,6% de los andaluces; una escalada importante ya que en el Barómetro realizado en el mes de julio, la sanidad era lo que más afectaba al 11,6% de los encuestados, una subida de diez puntos que respondía claramente a la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Ahora, esa tendencia sigue aumentando y crece otras 0,6 décimas lo que muestra que la preocupación se mantiene. Pero la clave de estos datos está en quienes piensan los andaluces que podrían resolver el problema. Hace tres meses, el 18% de los encuestados señalaba al PP, mientras que otro 14,9% pondría la resolución de sus problemas en manos del PSOE.

Y ahí es donde está el cambio sustancial porque los andaluces consideran ahora que Vox sería el partido que mejor resolvería sus problemas. Así lo señala el 15,9% de los encuestados, que pone por detrás al PSOE, con el 14,7% de los encuestados y al PP en tercer lugar, con el 14,6%.Unos datos que casan con el resultado de la intención de voto del último Barómetro del año, donde los del partido de Abascal también reflejan una importante subida.

Hay una variable más. Porque un 62,7 por ciento de los andaluces considera que la situación política de la comundidad es negativa para el futuro de Andalucía. Además, el 23,4% entiende que la situación política autonómica actual es buena pero otro 38,2 considera que es mala.

Contradicciones

Claro que no todos los resultados son tan fáciles de leer. Porque el 34% de los encuestados califica como “buena” la gestión política de Juanma Moreno, mientras que otro 55,8%, es decir más de la mitad de los encuestados, la califica como “mala o muy mala”.

Sin embargo, al 33% de los andaluces le gustaría que Juanma Moreno siguiese siendo presidente de la Junta frente al 19,4% que prefiere a María Jesús Montero en este cargo. El tercer candidato elegido es José Ignacio García, de Adelante Andalucía, con un 7%. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, es señalado sólo por el 4,4% de los encuestados. No se pregunta por Antonio Maíllo, que no era el candidato oficial cuando se hizo el sondeo.