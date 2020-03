Andalucía se prepara para confinar municipios costeros por el coronavirus

Sea por el decreto de estado de alarma que este sábado desarrollará el Gobierno central o mediante una orden de la Consejería de Salud, Andalucía se prepara para confinar algunas zonas costeras, donde la tasa de infección del coronavirus ha subido, en las últimas horas, a consecuencia, según la Junta, de transeúntes de otras comunidades.

La Consejería de Salud aprobará una orden para justificar, por razones sanitarias, el confinamiento de varios municipios costeros con una tasa alta de infección por el coronavirus. En estos municipios, todas las personas deberán permanecer dentro del perímetro y confinarse en sus casas. No obstante, el Gobierno andaluz ha realizado una petición general para que los ciudadanos que estén en toda Andalucía no salgan de sus domicilios, excepto por causas de necesidad. Según el propio Gobierno este llamamiento obedece a una petición de su comité de seguimiento de situaciones especiales.

La Consejería de Salud está estudiando qué municipios se van a cerrar, pero el titular, Jesús Aguirre, ha adelantado que son poblaciones costeras donde hay afluencia de madrileños y de vecinos de otras comunidades. El problema con el que se ha encontrado Salud es que en estos municipios es donde se han disparado los positivos al coronavirus en las últimas 48 horas. Se emitirá una orden para detallar cuáles son estas poblaciones.

Diversos alcaldes malagueños, como los de Torrox, Marbella y Rincón de la Victoria, entre otros, han trasladado a la Junta el malestar por la llegada masiva de residentes madrileños a sus municipios. Estas quejas coinciden con tras expresadas en las provincias de Cádiz y de Almería. Lo que los regidores han solicitado al Gobierno andaluz es que, a su vez, presione al central. Desde la mañana del viernes, el vicepresidente Juan Marín lleva criticando esta afluencia de residentes no andaluces.

La tesis del Gobierno de Juanma Moreno es que son las decisiones anticipadas en otras comunidades y la falta de acción del Gobierno central ante ello lo que han desbaratado los planes sanitarios de sus servicios. Jesús Aguirre ha explicado que la llegada de habitantes de otras comunidades ha alterado los planes que se habían hecho en los hospitales andaluces: "Íbamos con una velocidad de crucero normal, se ha doblado en las últimas horas y es posible que mañana volvamos a doblar". Andalucía ya ha superado una tasa de 2 positivos por cada 100.000 habitantes. Juan Marín ha sido muy crítico con los llegados de fuera: "No es normal que los AVEs vengan llenos y que la AP4 esté casi colapsada en estos momentos", ha indicado.

Andalucía se mantiene, de momento, en el nivel 1, de contención. Hay 269 positivos, y dos fallecidos, ambos en hospitales privados de Málaga y contaban con patologías previas.

Sólo salir de casa por los necesario en toda Andalucía

El Gobierno andaluz también ha hecho una recomendación a los ciudadanos para que permanezcan en sus domicilios, ha solicitado que no vayan a bares, restaurantes, tiendas y lugares de ocio. "Recomendamos, porque no tenemos esa competencia, porque no nos la ha otorgado, que cierren todo tipo de establecimiento", a excepción de las farmacias y tiendas de primera necesidad. La Junta no tiene competencias para ello, y habrá que esperar a que sea el Gobierno central el que adopte esta decisión dentro del decreto de declaración de emergencia.

Marín extiende la recomendación a todas las personas que estén en Andalucía, sean residentes o no. "Pedimos responsabilidad a las personas que han venido, que se queden en sus domicilios, en sus hoteles o en las casas de alquiler, que sólo salgan a la calle para lo estrictamente necesario", ha dicho.

Pedro Sánchez ha hablado con Juanma Moreno esta tarde, pero sólo le ha comunicado que la videoconferencia con los presidentes autonómicos se retrasará unas horas este sábado. El vicepresidente Juan Marín ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado el estado de alerta, pero haya prorrogado 24 horas el decreto que desarrolla esta situación de excepcionalidad. En un tono crítico, Marín ha anunciado que "no vamos a demorar en ningún momento las decisiones".

La Consejería de Salud ha asumido el mando único de la sanidad en toda Andalucía, quiere decir que puede disponer de los recursos privados en toda la comunidad. Aguirre ha informado que la coordinación con los hospitales privados es buena y que hay hoteleros andaluces que han ofrecidos sus edificios para instalar a enfermos.