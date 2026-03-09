Dependencia en Andalucía: 652 personas fallecieron en febrero esperando valoración o ayuda, según la federación de organizaciones de mayores

La lista de espera del sistema de dependencia en Andalucía ha registrado un incremento de 12.043 personas entre enero y febrero de 2026, pasando de 44.570 a 56.613 ciudadanos que aguardan valoración o prestación, según ha informado la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) en un comunicado a los medios. Los datos oficiales del IMSERSO reflejan que la comunidad retrocede a los niveles de saturación de abril de 2024, cuando se contabilizaron 57.106 personas pendientes.

Este repunte coloca a Andalucía como la segunda autonomía con mayor lista de espera del país, únicamente superada por Cataluña, que acumula 81.063 personas, y por delante de la Comunidad Valenciana, con 30.513. Durante el último mes, las solicitudes han crecido desde las casi 460.000 hasta cerca de las 464.000, mientras que las resoluciones de grado han descendido de 442.000 a 440.000. Esta disminución en la capacidad administrativa, indican desde FOAM, genera un cuello de botella que afecta directamente a los ciudadanos que necesitan estos servicios.

El número de andaluces que aguardan ser valorados ha pasado de más de 17.500 a casi 24.000 personas en el último mes. Paralelamente, quienes ya tienen reconocido su grado de dependencia pero no reciben prestación han aumentado de 27.000 a casi 33.000 ciudadanos. Pese al incremento de solicitudes y siempre según la citada federación, los beneficiarios efectivos han disminuido de unos 326.000 a aproximadamente 323.000 en febrero. En esta línea, las prestaciones totales también han caído desde las 526.000 hasta las 524.000, lo que configura una situación en la que más personas demandan el servicio pero menos acceden a él.

Por otro lado, el tiempo medio de resolución en Andalucía alcanzaría los 477 días, en comparación al plazo máximo de 180 días que establece la normativa vigente. Este dato sitúa a la comunidad como la segunda autonomía con mayor demora, solo por detrás de Murcia con 554 días y seguida de Canarias, con 391 días. Durante el mes de febrero, 652 personas fallecieron en Andalucía mientras esperaban valoración o prestación del sistema de dependencia. De ellas, 437 murieron sin haber sido valoradas y 215 fallecieron con el grado reconocido pero sin recibir la prestación correspondiente. En el acumulado del año, han perdido la vida 895 personas en lista de espera en la comunidad andaluza.

En la comparativa estatal, la lista de espera alcanza las 276.668 personas, casi 11.000 más que el mes anterior. En lo que va de año, 6.268 ciudadanos han fallecido en España mientras aguardaban atención del sistema de dependencia. En un comunicado a los medios, la FOAM reclama actuaciones inmediatas para reforzar la capacidad administrativa del sistema y asegurar una financiación que permita reducir las listas de espera y reitera que el sistema de dependencia constituye un derecho subjetivo reconocido legalmente.