La DGT sanciona a casi mil personas por circular sin cinturón en las carreteras de Andalucía

La Guardia Civil ha multado a casi un millar de personas por circular sin el cinturón de seguridad por carreteras andaluzas en los siete días de una campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que se han formulado 88 denuncias por llevar a menores sin la seguridad obligada. La campaña especial de la DGT desarrollada en Andalucía entre el 10 y el 16 de marzo para controlar el uso del cinturón de seguridad en vías urbanas e interurbanas se ha saldado con 957 denuncias, 486 a conductores, casi la mitad, y las otras 471 a pasajeros que no viajaban debidamente protegidos.

En cuanto a los sistemas de retención infantil, obligatorios para menores con una altura igual o inferior a los 135 centímetros, los agentes han detectado que 88 viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad o que lo hacía de manera incorrecta, 66 en los asientos traseros y 22 en los delanteros.

En estos siete días se han controlado un total de 113.614 vehículos, entre turismos, taxis, vehículos de mercancías y autobuses, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa. El 71 % de todas las denuncias se han puesto en carreteras convencionales, un hecho preocupante para la DGT si se tiene en cuenta que estas vías siguen siendo las más peligrosas al acumular un mayor número de víctimas.

Está demostrado que el cinturón de seguridad, además de reducir en un 50% el riesgo de fallecer en un accidente, protege de salir despedido del habitáculo y de impactar contra el parabrisas, ha recordado la DGT. En casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón de seguridad. En el caso de los niños, los datos demuestran que 9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si los menores hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios.

Para intentar evitar este tipo de comportamientos, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial elevó en 2022 a 4 los puntos que se pierden por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta, del mismo modo que se hizo con el no uso del cinturón de seguridad.