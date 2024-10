La dirección del PSOE arremete contra Susana Díaz: "Por ella perdimos la Junta"

El PSOE no le va a pasar ni una más. Las últimas manifestaciones de la ex presidenta de la Junta de Andalucia, Susana Díaz, en las que arremetía contra el ex ministro José Luis Ábalos como el causante de su defenestración al frente del PSOE de Andalucía y en la que criticaba no haber sido invitada a participar en el próximo Congreso Federal del partido que tendrá lugar en Sevilla el próximo mes de noviembre, en el PSOE andaluz parecen haber tocado a rebato.

Primero fue Juan Espadas quien, en contra de la norma de no responder a las declaraciones que Díaz reparte por distintos programas de televisión, la emplazó a haberlo trasladado "con tiempo suficiente" a los "órganos de dirección" del partido, o haber planteado una "lista alternativa" de delegados a la que finalmente se ha aprobado en el PSOE provincial.

En las últimas horas las réplicas le han llegado a pares. El presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi, ha recordado a través de su perfil en la red social X como "favorecí la sustitución de Susana Díaz que debió dimitir al día siguiente, tras perder el gobierno de la Junta. Buscar ahora, ayudando al ruido de la derecha, en Antena 3, historias soñadas y excusas, no ayuda. Susana Díaz será recordada siempre porque con ella y por ella, perdimos el gobierno de la Junta de Andalucía, tras 37 años de gobierno desde 1982 con el gran Rafael Escuredo".

Pezzi replica las acusaciones de Díaz contra José Luis Ábalos, una maniobra que califica como "una triquiñuela, a todas luces impropia de una senadora socialista tan destacada. Estoy convencido que este 1 de diciembre de 2024 en la clausura de nuestro Congreso Federal en Sevilla, saldrá un partido reforzado y unido en torno a Pedro Sánchez, aunque un pequeño grupo que añora el pasado que ellos protagonizaron quiera evitarlo. La militancia tiene la palabra".

El presidente de los socialistas andaluces aprovecha para recordar el aniversario de lo que denomina como "un día negro en mi vida política, el 2 de diciembre de 2018, que vendrá a coincidir con el final del próximo Congreso Federal en Sevilla, en el que iré como delegado por Granada. Ese día hubo elecciones autonómicas en Andalucía, que se convirtió en un día aciago en el recuerdo de toda la militancia socialista".

Pezzi recuerda también que "el PSOE de Andalucía, con Susana Díaz a la cabeza, fue el partido más votado (33 diputados), aunque perdimos 400.000 votos y 14 diputados, lo que permitió que la unión de la derecha e ultraderecha del PP, Ciudadanos y Vox, con 59 diputados se hicieran con el gobierno de la Junta con Moreno Bonilla de presidente".

Para el dirigente socialista "fue una hecatombe, tras 37 años los socialistas perdíamos el gobierno de Andalucía y la falta de reacción inmediata, no hubo nuevo Congreso Regional hasta noviembre de 2021, consolidó un gobierno del PP que consiguió en las siguientes elecciones mayoría absoluta" y le lanza un mensaje a la ex presidenta: "Olvidar la realidad no es buen criterio para poder cambiarla".

La primera fue de Amparo Rubiales, ex presidenta del PSOE andaluz, quien a través de su perfil en la red social X lanzó un duro mensaje contra Susana Díaz: "Es mala, muy mala persona. Hasta reniega de Griñan que fue el que, lamentablemente, la encumbró hasta ser presidenta de la Junta. La apoyamos por ser mujer y resultó ser mala, muy mala. Siempre perdió las primarias contra Pedro Sánchez y Juan Espadas. El PSOE de Andalucía no la quiere ni en pintura".