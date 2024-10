Susana Díaz cree que es "normal que haya alternativa" a Juan Espadas

Susana Díaz ha asumido un papel de tertuliana televisiva que no es del todo incómodo para el PSOE. Aunque se muestra crítica en muchas de sus intervenciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, en los últimos días ha pasado a la defensa de su partido a raíz de la querella presentada por el PP por una supuesta financiación ilegal del PSOE a través de la trama de Ábalos. "Por lo que sé del sistema de contabilidad del partido, eso es imposible", ha indicado la ex presidenta de la Junta esta mañana en Antena 3, donde ha respaldado los movimientos críticos en el PSOE de Andalucía. Sólo en Andalucía.

"Cuando se abre un proceso [congresual] lo normal es que haya alternativa, la gente quiere volver a ganar elecciones y a gobernar en Andalucía". La ex presidenta de la Junta vuelve a jugar en el tablero andaluz, no va a liderar nada, pero sus partidarios sí están participando en las reuniones de todos los críticos que buscan una alternativa a Juan Espadas. Una vez que se celebre el 41º Congreso Federal, tendrá lugar el cónclave andaluz, para el que es posible que Espadas deba competir en unas elecciones primarias, ya que los críticos, aunque muy diversos, tienen potencia para ello.

Los susanistas están integrados en una plataforma llamada Bases Andaluzas Socialistas, que ya tiene un representante en cada provincia. De este grupo forman parte partidarios de la ex presidenta, anteriores dirigentes que apoyaron a Juan Espadas, miembros de Izquierda Socialista y los seguidores de Luis Ángel Hierro, un catedrático de Sevilla que ya se ha presentado a varias elecciones primarias.

Hace un par de días, este diario preguntó a Susana Díaz si hubiera querido participar como delegada en el Congreso Federal de Sevilla. "Ni me han preguntado", contestó. Al anterior, al de Valencia, no fue como delegada, pero sí como invitada porque Pedro Sánchez se lo ofreció. Esta mañana ha sido más explícita: "Soy la última secretaria general del PSOE de Andalucía que ha ganado unas elecciones y la última presidenta de la Junta, además se celebra en mi tierra".

Los secretarios provinciales han llegado a acuerdos en sus provincias con los críticos para presentar listas de delegados consensuadas al Congreso. Ferraz solicitó paz a todos y que escogieran criterios objetivos para confeccionar las listas. De ese modo, en Sevilla, donde Susana Díaz milita, se han seleccionado secretarios locales y alcaldes de las distintas zonas de la provincia. Esta es la causa por la que se ha dejado a Díaz fuera, pero a nadie se le escapa que a la ex presidenta de la Junta le hubiera tocado un hueco por esta condición.

No obstante, los susanistas sí irán al Congreso Federal. En la lista de Sevilla, por ejemplo, hay 11 de 56. La dirección sevillana sostiene que no ha pactado con ellos, sino que forman parte de la nómina de delegados por esos criterios objetivos. Son anteriores partidarios de la ex presidenta como la ex consejera Sonia Gaya, la secretaria de la agrupación de Triana o la alcaldesa de la Puebla de los Infantes. En la de Cádiz ocurre algo similar, aunque en esta provincia los susanistas y pizarristas, que no están en Bases, van juntos para formar una mayoría frente a los partidarios de Espadas, que son minoría en este territorio. Colaboradores gaditanos tan cercanos al secretario general como los parlamentarios Irene García y Rafael Márquez.

¿Qué cuota tienen los susanistas en el PSOE andaluz? Es difícil de saber porque las condiciones han cambiado desde que se celebraron las elecciones primarias de 2011, por entonces la ex presidenta obtuvo el 38% de los votos. No todos le han seguido, pero hay que tener en cuenta que muchos de quienes apoyaron a Espadas pueden ser ahora críticos. Estos son quienes tendrían la clave para facilitar una alternativa real y, de momento, siguen atentos a las indicaciones de Ferraz.

Porque ésas es otra característica del actual PSOE andaluz. Ni Susana Díaz ni los otros críticos cuestionan a Pedro Sánchez, el 41º Congreso Federal de Sevilla será un mar en calma para el presidente del Gobierno, la batalla se prepara para febrero, cuando se celebre el regional y, posteriormente, los provinciales. En este contexto, que algunos definen como "quietismo", Espadas sigue contando con el apoyo de los secretarios provinciales y con el respaldo de la dirección federal. Para que el relevo fuese real, deberían dar un paso hacia la alternativa las provincias de Jaén y Sevilla, que son las más numerosas y las únicas donde sus líderes tienen poder institucional.