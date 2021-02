La dirección susanista tacha de "irresponsables" a quienes solicitan la renovación

"Irresponsable y falta de respeto" hacia los andaluces. Así ha calificado el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, el artículo publicado en este diario por varios ex dirigentes socialistas en el que abogaban por una renovación de la dirección del partido después de haber perdido el Gobierno de la Junta. La posición de la dirección susanista es que, ahora y mientras no se convoquen los congresos, no hay que discutir sobre candidaturas, aunque es la propia Susana Díaz la que ha declarado en varias ocasiones que ella sí se presentará a las primarias.

A pesar de los intentos de la dirección por acallar el debate sobre la sucesión de Susana Díaz, éste ya se ha instalado en el PSOE andaluz. Desde Córdoba, una provincia que seguía apoyando a la ex presidenta, la secretaria de Organización, Rafi Crespín, también ha abogado por cambiar al actual líder provincial, Antonio Ruiz. A Crespí se le ha unido la ex alcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio.

El artículo en cuestión está firmado por varios referentes del socialismo andaluz. José Caballos, que fue portavoz en el Parlamento durante una década; José Asenjo, ex vicesecretario general del PSOE-A, y Enrique Linde, José Antonio Marín Rite, Manuel Fernández y Manuel Pezzi. Después de una reunión de coordinación de la Ejecutiva regional, Juan Cornejo ha sostenido que los firmantes "son cinco o seis" y que hay cerca de 45.000 militantes socialistas que deben manifestarse en las primarias.

Uno de los autores, Enrique Linde, explicó en el programa Mesa de Análisis de Canal Sur que su posición es diferente, en el sentido de que sería mejor un acuerdo de renovación antes que decidir la secretaría en unas primarias. Los firmantes han defendido eso, un acuerdo entre partes por el que Susana Díaz deje la dirección para dar paso a un liderazgo basado en un acuerdo.

Según Cornejo, la "cultura" del partido es salir "para apoyar, para presentar proyectos, propuestas, pero nunca para hacer daño a nadie". Su tesis es que, en pandemia, no se debe hablar de esto, hasta que el congreso esté fechado. "A partir de ahí, cuando se convoque el proceso congresual, que cada militante vote, elija libremente a las personas que considere oportunas con libertad", según ha abundado Juan Cornejo.

"Es tan grave lo que estamos viviendo, tan triste, duro y cruel, y las consecuencias de la pandemia, que cualquier ejercicio de otras cuestiones, que llegarán cuando toque, sería un poco irresponsable y una falta de respeto a los andaluces", que "se merecen un PSOE de Andalucía en la oposición haciendo propuestas, denunciando cuando consideremos que hay cosas que no se están haciendo bien, intentando consensuar medidas que ayuden a los que más lo necesitan", ha reflexionado.

Los líderes de las provincias de Huelva, Jaén y Granada ya han trasladado a la dirección regional que están a favor de la renovación de la secretaria general. La de Cádiz, Irene García, se reunió hace dos semanas en el Congreso con el número dos del partido, José Luis Ábalos, para explicarle que ella también está por la renovación de la dirección. A estos posicionamientos, hay que sumar ahora el de parte de la provincia de Córdoba, cuyo secretario provincial es uno de los principales apoyos de Susana Díaz.

Crespín, en declaraciones a Europa Press, ha abogado por sustituir al susanista Antonio Ruiz en un próximo congreso, que se celebrará tras el federal y el regional.