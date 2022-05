Abascal no prestará ni la abstención a Juanma Moreno

Es Santiago Abascal, no Macarena Olona, quien parece que ha cogido el timón de la campaña electoral de Vox en Andalucía, tras la accidentada irrupción de su candidata. Este viernes, el líder nacional de Vox, acompañado de Olona, abrirá la campaña en Andalucía desde el mismo banco de la calle Asunción, en el barrio sevillano de Los Remedios, donde en 2015 comenzó una travesía por el desierto que le llevaría en 2018 a entrar en el Parlamento andaluz. Desde una televisión tan propia para su partido, como El Toro TV, Santiago Abascal ha confirmado el adelanto de ultimátum a Juanma Moreno: si no entran en el Gobierno de la Junta, no apoyarán su investidura. Ni síes ni abstenciones.

Abascal estará con Olona en tres de los actos que Vox convoca de este viernes hasta el domingo de campaña. En los otros estará acompañada por Ortega Smith y Jorge Buxadé. Abascal ya alquiló un piso en Sevilla para hacer la campaña andaluza de 2015, cuando llevaba al juez Serrano como cabeza de cartel, aunque en aquella ocasión no alcanzó representación.

Fue Jorge Buxadé, otro de los líderes nacionales de Vox, quien el lunes marcó el camino de Vox en el hipotético caso de que el presidente de la Junta y candidato del PP necesite el apoyo de su partido, mediante abstención: o entran en el Gobierno o no hay trato. Fue desde Madrid, como este martes ha insistido Abascal, aunque Olona se ha sumado al aviso de que no habrá regalos al PP.

Abascal se pone al frente de la campaña de Vox para intentar reconducirla tras un accidentado inicio por parte de Olona

Esto supone un cambio en la postura de Vox. En diciembre de 2018, Santiago Abascal dejó claro, desde la campaña, que su partido no impediría el cambio político en la comunidad. Ya no es así, lo que se suma al anuncio repetido de Juanma Moreno de que repetirá elecciones si Vox quiere traspasar sus líneas rojas. Moreno no se plantea gobernar en coalición si el PP suma más que las izquierdas.

El giro, no obstante, puede terminar por perjudicar a Vox, porque votarles ya no es lo mismo que apoyar al PP, pero desde otra posición. Y es que Moreno amenaza con repetir elecciones si Abascal quiere imponer cambios en la política de género, en medio ambiente y en autogobierno.

Desde El Toro Tv, Abascal ha avisado al PP que "se olvide de gobernar en solitario" si los votos de su partido son necesarios . "Lo digo muy claro. Si los votos de Vox son necesarios, que se olviden de gobernar en solitario . Que se olviden de un voto a favor, que se olviden de una abstención", ha subrayado. "O las ideas de Vox cuentan en ese Gobierno o Vox votará no", ha garantizado.

El programa de Vox se reduce a 10 puntos, e incluye el cierre del sector auxiliar de la Junta, donde trabajan 30.000 empleados

Los últimos sondeos vienen indicando que Juanma Moreno se acerca a los 50 escaños, por lo que necesitaría cinco abstenciones, y esto es lo que ha hecho reaccionar a Vox. La campaña de Macarena Olona, cuyo director de comunicación es Álvaro Zancajo, ex director de Informativos de RTVE y de Canal Sur, ha pecado de histriónica y ha desvelado el escaso conocimiento de la candidata de la comunidad y sus claves internas. Es significativo que sea Abascal quien encabece el cartel del arranque de campaña este viernes en Sevilla.

Macarena Olona se sumó este martes a la línea marcada desde Madrid, no entregarán favores gratis. La candidata, en una entrevista en Tele 5 -aún no ha dado ninguna rueda de prensa-, ha adelantado algunas de sus propuestas electorales. El programa de Vox se reduce a 10 puntos. El primero incluye "la eliminación" de lo que Vox denomina la "administración paralela" de la Junta, que es el sector público auxiliar en el que trabajan unos 30.000 empleados. Subraya Vox, que el cierre comenzará por Canal Sur.

A diferencia del PSOE y del PP, que han presentado un programa de 600 y 400 páginas, respectivamente, Vox sólo muestra un folleto con 10 proposiciones. La primera pasa por eliminar el sector público y devolver al Estado las competencias que Madrid puede asumir. En su opinión, ése es el caso de Canal Sur. Se basa en que ya existe una RTVE.

El cierre de la administración paralela la ha llevado durante muchos años el PP en sus programas, pero el primer Gobierno de Juanma Moreno apenas he hecho algo más que reducir el número de entes por fusión o por cierre en caso de algunos que no tenían inactividad. Pero más allá de ello, el PP ha tenido que reconocer que muchas agencias cubren servicios sanitarios, en educación o en protección civil. La cifra de empleados que figura en el Presupuesto es de 20.675.

Las otras proposiciones de Vox van en contra de la inmigración y de lo que denomina "leyes ideológicas" del PSOE que el PP ha mantenido. Sobre los menores emigrantes no acompañados, quiere eliminar las ayudas a estos jóvenes desde que se hacen mayor de edad hasta que da por emancipados, a los 25 años.

Las otras propuestas de Vox hacen referencia a la defensa compartida con otros partidos del mundo rural, las tradiciones andaluzas o el papel de las provincias.