Elecciones Andalucía: Edmundo Bal subraya que Cs es la "única fuerza" de "regeneración"

El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs) y portavoz nacional, Edmundo Bal, ha asegurado en Huelva que su formación es "más necesaria que nunca", ya que "es la única fuerza de la limpieza, de la regeneración, de los cambios y la que no se conforma con la Andalucía de siempre, la de los chiringuitos del PSOE". Así se ha pronunciado Bal durante una visita a las instalaciones de Giahsa en Aljaraque, en la que ha hecho un llamamiento a "todas esas personas que en 2018 vieron a Ciudadanos con ilusión, a que voten de nuevo", ya que "hace falta cuatro años más de regeneración, modernización, de reformas y para que Andalucía sea la vanguardia y la locomotora de España".

En este sentido, Bal se ha referido al escrito que su formación ha presentado ante la Oficina contra el Fraude, la Corrupción Política y protección del denunciante, al considerar que la MAS "no están siendo transparentes y eficaces en la utilización de un servicio público", toda vez que ha lamentado que "no es cualquier caso de corrupción, ya que afecta a todos los partidos políticos que están en Huelva", al tiempo que ha señalado que los únicos que no están somos los que hemos denunciado el caso ante la oficina, es decir Ciudadanos".

Al respecto, ha asegurado que el PSOE "ha utilizado las sociedad de agua para establecer redes clientelares y colocar amigos que puedan hacer política sin gestionar los intereses públicos de los onubenses y cobrar su sueldo" y que "lo ha hecho en Sevilla y en Jaén, siempre en torno a la gestión de un recurso de primera necesidad". "No puede ser que hayan pactado la asignación de fondos de dinero público a los partidos políticos cuando estos no forman parte de la sociedad pública, sino los ayuntamientos. Pues este año, todos los partidos públicos, menos Ciudadanos, se van a repartir cerca de medio millón de euros y llevan así once años", ha aseverado.

Asimismo, el diputado se ha referido a la auditoría que "realizó Juan Marín" que "acabó con 37 años de chiringuitos del PSOE", por lo que ha cuestionado al PP, ya que "no puede hacer esto solo, el mismo PP que gobierna en Castilla y León con Vox y que ha creado un vice-nada que cobra 101.000 euros, lo mismo que estamos criticando aquí, puestos que se crean con dinero público para colocar a amiguetes y que no produzca ningún beneficio en la sociedad". El futuro de Andalucía se demuestra también con el éxito del Gobierno de la Junta gracias a Ciudadanos. Las cifras de desempleo, la creación de autónomos y empresas, el aumento del PIB, la gestión de los Servicios Sociales, la reducción de las listas de espera, etc. Todo esto es de Ciudadanos".

Asimismo, Bal ha insistido en que "no solo hay que continuar este Gobierno de éxito, sino que hay que mejorarlo" y, para ello, ha adelantado que hay que introducir "nuevas medidas para que el dinero público se aplique de verdad en la gestión de los intereses de todos y haya recursos para lo de verdad, lo que interesa", por ello, Juan Marín "anunció la tarifa plana para los nuevos autónomos y una reducción del 30 por ciento para aquellos que llevan muchos años trabajando".

"Cuando el dinero público está dónde debe se puede aplicar a aquellos que generan empleo, riqueza y a los que más han sufrido. Esto en pensar y gobernar para todos y por lo que Ciudadanos es tan necesario y la razón por la que volveremos a estar en el Gobierno de la Junta".