Teresa Rodríguez, la "alumna brillante" que salió de las aulas de Rota para asaltar San Telmo

Los adolescentes que estudiaban en Rota en los 90 iban todos al mismo instituto. Frente a los pinares de La Forestal, cruzando la Avenida de la Diputación, está el IES Arroyo Hondo. Antes de trasladarse a Sevilla a estudiar Filología Árabe, una joven Teresa Rodríguez estudió allí los tres años de BUP y el COU. El problema es que nadie se acuerda allí de la candidata de Adelante Andalucía. Los profesores que compartieron aulas y pasillos con la jefa de Podemos Andalucía se mudaron, poco antes del cambio de milenio, a las nuevas instalaciones del IES Castillo de Luna.

"Estabamos los dos claustros juntos antes de la mudanza. Nosotros dábamos BUP y COU y en el Arroyo Hondo se quedaron los profesores de FP", cuenta Maite García Chicote, secretaria del IES Castillo de Luna que hace ya 20 años enseñaba Filosofía a Teresa Rodríguez.

"Pertenecía al consejo escolar y era la representante de los alumnos", rememora esta salmantina, que recuerda a la dirigente morada como una "alumna brillante que escribía y se expresaba muy bien". Relata incluso que la profesora de Lengua y Literatura, que se ha jubilado recientemente, leía los comentarios de texto de Teresa Rodríguez.

"Decía que eran mejores que los suyos", apunta García, que aparece en la orla de graduación de COU con la candidata de la confluencia a presidir la Junta.También aparece la mencionada profesora de Lengua y Literatura y hasta el tío de líder de Podemos Andalucía, Francisco Rodríguez-Rubio, que también le dio clases a su sobrina.

Teresa Rodríguez figura en otra orla colgada en las paredes de un instituto roteño, el Astaroth. Allí, a pocos metros del edificio actual del Castillo de Luna, Teresa Rodríguez es una de las profesoras que dieron clase a los alumnos del curso 2009-2010. Con una bandana amarilla que le recoge el flequillo, la política roteña se parece ya en la instantanea a esa activista que comenzó en política cuando no tenía edad para votar.

Del paso de Rodríguez por el Astaroth no se acuerda ningún profesor de los que dan clase ahora que la maestra roteña ha dejado las aulas por el Parlamento de Andalucía. No queda nadie de los que coincidieron con ella en el centro. Por aquel entonces, la candidata de la confluencia se acordó de su buena experiencia en el Castillo de Luna y tiró de teléfono para pedirle consejo a su antigua profesora de Filosofía, que reconoce que, desde entonces, no ha vuelto hablar con una de sus alumnas "favoritas".

Alumna y profesora en Rota

Hay otro integrante de la actual plantilla del IES Castillo de Luna que sí ha estado en contacto con Rodríguez más recientemente. Pedro Pablo Santamaría es algo mayor que la líder de Podemos y no fue su compañero de clase, pero ahora da clases de Lengua y Literatura en el instituto y colaboró con la dirigente morada cuando ella militaba activamente en el sindicato educativo Ustea.

"Nos coordinamos para organizar algunas protestas en contra de las pruebas de evaluación y diagnóstico", explica este profesor que tiene, además, otra vía de contacto con Teresa Rodríguez. Es el actual coordinador local de IU en Rota, organización donde la candidata de Adelante Andalucía militó hasta 2008.

Asegura el líder de la federación de izquierdas en Rota que cuando Rodríguez abandonó el partido no lo hizo de una forma traumática. Una década después, la dirigente morada encabeza de nuevo los carteles de IU, acompañada por Antonio Maíllo, el jefe de filas de Santamaría.

El pasado sábado, mientras los jefes de la confluencia estaban en Sevilla con la chirigota del Vera Luque, los militantes roteños de IU y Podemos participaban en un mitin en el mercado de abastos de la localidad gaditana con los dos candidatos locales que van en la lista de la confluencia en Cádiz, Lourdes Couñago y Eugenio Ponce. "Teresa no pudo venir porque tenía el acto de Sevilla", señala Moisés Rodríguez, concejal de Sí se Puede Rota y miembro de Podemos.

Rodríguez comparte con la mayoría de sus correligionarios el apoyo a la confluencia andaluza, pero reconoce que tiene reservas a nivel local. Sí se Puede Rota no apoya en el Ayuntamiento al gobierno conformado por el PSOEy la federación de izquierdas.

"Si queremos ser alternativa al PSOE es complicado gobernar con ellos", apunta este edil de la oposición que no conocía a su jefa regional de su etapa en la política roteña. Sí ha tenido contacto con ella en las últimas visitas de Teresa Rodríguez a su tierra para participar en las protestas en defensa de los derechos laborales de los trabajadores españoles de la Base Aeronaval de Rota y en sus reivindicaciones en el sector educativo.

Activista contra la flota estadounidense en la Base

"Cuando se fue a Cádiz le perdí un poco la pista", reconoce Rodríguez, que alude a sus responsabilidades políticas en Sevilla y su domicilio habitual en Cádiz capital, en el barrio de la Viña, donde vive con su pareja, José María González, alcalde de la capital.

Pero también cuenta que no es raro ver por Rota a la candidata de la confluencia y al primer edil gaditano por la ciudad natal de ella. La líder de Podemos aprovecha que, tanto ella como González, pasan más desapercibidos por las calles de Rota que en Cádiz.

Cuando cruzan la bahía, lo habitual es que visite a sus padres, que viven en pleno centro de la localidad, muy cerca de la playa de la Costilla. No es raro ver al progenitor de la candidata morada tomar café en bares como el Plaza Nueva o La Terraza, en la avenida de San Fernando, la calle que tomaban los marines yankis cuando los barcos de la flota estadounidense copaban los muelles de la Base.

Esa presencia militar despertó las inquietudes políticas de la hija de "un currante" que regentó una perfumería y que pertenece a una familia con un par de comercios todavía activos en la ciudad donde, el pasado viernes, lucían carteles de descuento con motivo del black friday.

No suele vestirse Teresa Rodríguez como los maniquíes que hay en el escaparate de las tiendas de su tía. Les falta verde, el color de la bandera en la que se ha envuelto la candidata de Adelante Andalucía para asaltar San Telmo el próximo domingo.