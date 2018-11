“Ciudadanos refleja el sentir de la gente”

María del Carmen Martínez es la número dos de la candidatura de Ciudadanos por la provincia para las próximas elecciones del 2 de diciembre, un puesto que ocupa como independiente.

Esta emprendedora creó años atrás la marca Miss Catas, una iniciativa empresarial que acerca el mundo del vino a particulares y empresas con catas exclusivas. Hace unos meses aceptó el ofrecimiento que le hizo la formación naranja de entrar en política.

–¿Por qué ha decidido dar el salto a la política?

–Yo soy mujer autónoma y también madre. Empecé con un negocio en un mal momento para la economía pensando en que podía hacer algo bueno por mi gremio, el de los sumilleres. A partir de ahí, te das cuenta de las cosas que se pueden hacer gracias a la unión y, en ese momento, se cruza en mi vida la oportunidad de hacer cosas buenas no solo por tu trabajo sino por toda la sociedad. Me lo pensé, sobre todo por mi negocio porque llevo con él cuatro años, pero acabé diciendo que sí.

–¿Y qué le convenció Ciudadanos?

–Ciudadanos es un partido con el que me siento identificada desde hace tiempo porque refleja el sentir de la gente. Todas las cosas que lucha lo hace desde el sentido común y mirando por los demás. Ya lo veía desde hace tiempo pero tuve la oportunidad de hacer algo juntos y de poder participar y contar mi experiencia. Empecé a sentirme cómoda porque veía que puedes decir lo que piensas y que se lucha por todos los ciudadanos. Me he sentido muy identificada con este partido.

–Pero va como independiente...

–Soy autónoma y no quería forzar mi figura dentro del partido. El partido estaba conforme con esta idea y es una manera de participar. Pero yo soy una más de Ciudadanos.

–Vd es una emprendedora. ¿Qué tienen que hacer las administraciones para fomentar la cultura emprendedora?

–Lo primero que se necesita es apoyo porque emprender es muy difícil. Yo lo hice hace cuatro años y me costó mucho. El autónomo está solo, sobre todo el que se autoemplea. Se hace difícil acceder a mercados grandes, a trabajos de mayor envergadura... Necesitamos apoyo en ese inicio y en los momentos malos. También, las instituciones deben fomentar la conexión entre los autónomos.

–¿Y qué propone Ciudadanos para dar ese apoyo a este colectivo?

–Una de las cosas más importantes es que no sea la cuota fija de autónomo la que te haga pasar malos meses y no te haga levantar cabeza. Así, una cuota reducida en los malos meses ayudaría a sobrellevarlos mejor. También es importante la ley de segunda oportunidad. El miedo a emprender viene porque muchos se preguntan al empezar:¿qué ocurre si fracaso?. Esa ley nos dejaría respirar y ofrecería más tranquilidad. Y también es muy importante la contratación. Los pequeños autónomos tenemos que luchar solos con todo. Si se facilita la contratación para autónomos y pymes, que realmente es el tejido que moviliza la sociedad y la economía, podríamos crecer en muchos aspectos de la economía.

–¿Qué otra medida destacaría del programa de Ciudadanos?

–Hay muchas pero me gusta la reducción de impuestos, una medida dirigida fundamentalmente a la clase media. En numerosas ocasiones, la economía se para porque no podemos consumir y el hecho de que se le reduzca el tipo impositivo permite, y está demostrado, que haya un aumento del consumo. Y luego están las políticas de conciliación. Yo soy mujer y he trabajado por cuenta ajena y sé lo complicado que es. Ciudadanos lo lleva a gala y la conciliación se hace desde la base. Simplemente el hecho de que los dos progenitores podamos cogernos bajas más amplias y en ambos sentidos va a ayudar a que el empresario no tenga miedo a contratar a mujeres.

–¿Qué cree que ha aportado Ciudadanos a la política andaluza?

–Ha aportado transparencia, claridad y la imagen del político que trabaja, que se lo curra. Yo pienso en Sergio Romero, por ejemplo, que casi ha conseguido lo imposible, que es estar en dos sitios a la vez para hablar con el ciudadano. Yo eso no lo he visto en otros partidos.

–¿Se cree las encuestas que apuntan a un posible ‘sorpasso’ de Ciudadanos al PP?

–Yo me creo que estamos trabajando muchísimo. Las nueve personas de Ciudadanos que llegaron en la pasada legislatura al Parlamento andaluz han hecho muchísimo. Se está trabajando muchísimo en una base programática para los ciudadanos y eso, a buen seguro, que va a tener su recompensa.

–Vd ha llegado a la agrupación de Jerez en un momento interno complicado con la dimisión de toda la junta directiva, precisamente, por su oposición al proceso de designación de candidatos para las elecciones autonómicas. ¿Cómo ha vivido esa crisis?

–Lo he vivido desde fuera pero he visto que este partido lo ha realizado todo con transparencia y tranquilidad. Por lo que he visto desde fuera, había unas personas que miraron por sus intereses y no por el de todos. Pero Ciudadanos tiene una máxima:estamos aquí un tiempo para trabajar por los demás. Ellos, en cambio, no lo entendieron así. Pero Ciudadanos ha demostrado que tenemos una línea clara de trabajo, donde todos aportamos.