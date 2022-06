Jorge Buxadé (Vox) defiende en Huelva el regreso del Plan Hidrológico Nacional

El vicepresidente de Acción Política de Vox y eurodiputado, Jorge Buxadé, ha acompañado a Rafael Segovia, cabeza de lista por Huelva, durante el último acto público de la campaña en la provincia. Durante su intervención, Buxadé ha denunciado que “el futuro de la agricultura de Huelva sea decidido por nuestros productores. No por los intereses de ningún burócrata que esté interesado en que el puerto de Rotterdam negocie con la naranja de Sudáfrica o productos de marruecos”.

Así, el eurodiputado ha acusado a PP y PSOE de ser los causantes de las políticas que han “desindustrializado” Andalucía, con el consecuente aumento dramático del desempleo. Además, ha identificado a dos grandes enemigos de la prosperidad en Andalucía, apoyados en el bipartidismo: el sistema autonómico y el fanatismo climático. “Ningún ecologeta va a darnos lecciones sobre cómo cuidar nuestro medio ambiente. Pero sabemos que el primer sujeto a proteger es el ser humano y su familia”, ha afirmado.

Buxadé ha criticado la nula capacidad de los sucesivos gobiernos para garantizar el empleo. “Para que nuestros trabajadores tengan mejores sueldos no hay que asfixiar a los empresarios. Las empresas son comunidades en las que empresario y trabajador comparten un interés común. Quien debe apretarse el cinturón son las administraciones”. Igualmente, ha defendido la urgencia de bajar impuestos y eliminar todas las tasas autonómicas, así como de “exigir a los empresarios que paguen más sueldos, pero no a costa de que sus empresas se vayan al garete”.

Buxadé ha dedicado buena parte del discurso a la política del agua, afirmando que “hay que llevar agua a todos los rincones de España”. También ha defendido la necesidad de desarrollar un Plan Hidrológico Nacional y la interconexión de todas las cuencas. Y ha defendido el modelo de prosperidad de los agricultores ovetenses “a los que ningún burócrata de Bruselas ha venido a visitar para conocer su ejemplo de éxito”, ha lamentado. Finalmente, el eurodiputado ha exigido que se aumente la seguridad y la presencia policial en todas las calles de Andalucía. “Frente a la España de los machetes, la España de la policía, el orden y la ley”, ha afirmado. Así, ha concluido con un alegato final contra los que acusan a VOX de no tener experiencia de gestión: “con nuestra ilusión arrastraremos a aquellos que amparados en su edad y experiencia han hipotecado el mañana. El mañana os pertenece”.

Por su parte, Rafael Segovia ha comenzado su intervención dirigiéndose a los agricultores onubenses que están siendo criminalizados y maltratados desde la Administración. "Que no os vuelvan a engañar”, ha dicho el candidato, para añadir: “El PP ha tenido 4 años para cambiar la ley y no lo ha hecho”.

El cabeza de lista por Huelva ha mostrado su desconcierto ante aquellos que se quejan de la falta de infraestructuras en la provincia, tras haber votado en las pasadas elecciones a los partidos que impiden el desarrollo de las mismas. "Es inconcebible que Huelva vote a PP y PSOE, que son los partidos que han tenido a nuestra provincia completamente abandonada, tanto desde el gobierno central como desde el autonómico", ha matizado Segovia.

Finalmente, el cabeza de lista por Huelva no ha desaprovechado la oportunidad para afear al último gobierno de la Junta de Andalucía la falta de atención en materia sanitaria que ha sufrido Huelva. "Llama la atención que con las pocas competencias que tiene la Junta sobre las infraestructuras que Huelva necesita, no se haya volcado en ellas”, ha denunciado, tras aludir a aquellas competencias en materia de sanidad que todavía no se han llevado a cabo, como los CHARES o en el materno infantil.