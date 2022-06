Inmaculada Nieto rehúsa debates internos y critica el "daño" causado por Teresa Rodríguez

La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha negado este lunes que los cinco escaños obtenidos en las elecciones andaluzas, que admite están muy lejos de sus objetivos, vayan a abrir un debate entre las seis formaciones que componen la confluencia -entre las que se encuentran Podemos, IU y Más País- y ha criticado el "daño" causado por la decisión de Teresa Rodríguez de no sumarse a este proyecto y en cambio presentarse en solitario bajo la marca Adelante Andalucía, que ha acabado por obtener dos escaños.

Nieto ha negado de forma tajante que se vayan a abrir debates internos en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press. "Aquí el único problema que hay y lo único que es especialmente negativo es que hay mayoría absoluta del PP", ha dicho. Desde Por Andalucía sostienen que el objetivo en la próxima legislatura será que la marca "se consolide" y "sea una referencia clara con posibilidades de gobierno". "Eso nos va a ocupar a todas las organizaciones políticas que trabajamos en Por Andalucía", ha asegurado.

Desde la confluencia se considera que la mayoría absoluta del PP-A se ha basado en "mucha encuesta y mucha propaganda" que ha ido "asentando hondo que no había ninguna alternativa posible", y también en que desde el conglomerado de izquierda no han sido "capaces de generar esa expectativa de que había una posibilidad real de dar un vuelco". "Hay mucha gente que directamente no ha ido a votar", ha comentado Nieto, que considera que el impulso a los populares "tiene mucho que ver con la desmovilizacion del electorado".

División de la izquierda

Con todo, también ha señalado a la división de las opciones a la izquierda del PSOE, que se presentaban este domingo agrupadas en Por Andalucía y bajo la marca Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez. Ambas han obtenido, en total, siete escaños y 449.658 votos, lo que significa diez diputados y 136.291 votos menos que los cosechados por la confluencia Adelante Andalucía en los comicios del 2 de diciembre de 2018.

Al respecto, Nieto ha comentado este lunes que las seis organizaciones que componen Por Andalucía hicieron "la reflexión" de que era mejor evitar la fragmentación y presentar una candidatura de unidad de las izquierdas, "pero la señora Rodríguez decidió levantarse de la mesa y concurrir sola".

"Es una decisión legítima, pero tiene una consecuencia electoral evidente", especialmente si se suman votos y porcentajes de ambas candidaturas, ha comentado. Por separado, en cambio, "se ve el daño que ocasiona en términos electorales". "Siempre hemos dicho que había que crecer, había que sumar, ensanchar la base tanto política como social de nuestra coalición. Somos seis, pero hay una que no ha hecho esa reflexión o no la quiere hacer", ha agregado antes de apuntar que la fragmentación "desincentiva la gente".

Por otro lado, Nieto ha defendido la campaña de la confluencia, que no ha consistido en advertir sobre la eventual entrada de Vox a la Junta, sino en "explicar lo lesivas que eran las políticas del PP". "El problema en Andalucía siempre ha sido el PP", ha insistido la candidata, que también ha reiterado que lo sucedido con esta confluencia no compromete el futuro proyecto nacional de Yolanda Díaz, que acudió hasta en tres ocasiones a apoyarles en la campaña andaluza. "Nuestra compañera ha explicado con claridad que su proceso es aparte, aun no ha comenzado", ha señalado Nieto.