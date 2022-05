"Viene una generación que debería de tener al menos los mismos derechos que tuvimos nosotros"

-¿Por qué debería votar al PSOE?

-Creo que el partido tiene una larga trayectoria durante la que hemos dado motivos de sobra para que la ciudadanía confíe en nosotros. Pero, sobre todo, podemos comparar cómo estaba Andalucía hace cuatro años y qué ha pasado en este tiempo de gobierno del Partido Popular. Hemos visto cómo los servicios públicos, los servicios básicos de la ciudadanía, la sanidad, la educación, la dependencia, el feminismo o la igualdad han caído a plomo. Hay que profundizar y preguntarse: ¿Por qué la educación ha caído? ¿Por qué ha caído la dependencia? ¿Por qué se ha privatizado durante estos años la sanidad pública en un porcentaje tan alto? Podríamos analizar por qué cada uno de esos servicios públicos se han deteriorado.

-¿Con su partido no?

-Si de algo el PSOE es garantista es precisamente de la prestación de los servicios públicos, de una educación pública, de una sanidad universal y de una dependencia de calidad para todo el mundo. La Ley de Dependencia fue creada por el Partido Socialista. Nadie lo había hecho. Había muchos partidos que no creían que se pudiera sostener un servicio como ese. Ahora es una ley que está consolidada, pero también es verdad que vemos que sufre retrocesos cuando la derecha tiene en su mano el poder. De alguna manera se resiente, no sus efectos, sino el avance de la legislación, que se va deteriorando. ¿Cómo? Retrasan la entrada de los nuevos usuarios, le dedican menos dinero, si salen del sistema de dependencia un número de usuarios, meten menos, con lo cual hacen falta menos cuidadoras, y así de una forma velada se van disminuyendo los servicios.

-¿Cree que el ciudadano percibe esa situación?

-Es que cuando Moreno Bonilla dice que es moderado, es eso de lo que habla. De actuar de una forma velada. Es verdad que el ciudadano de a pie puede no percibir en solo tres años todo el daño que la derecha ha hecho desde el gobierno, pero si lo piensa se da cuenta que cuatro años más supondrían un retroceso muy importante. Siempre se dice que construir cuesta trabajo y destruir, mucho menos. El Partido Popular está destruyendo de una forma velada todos esos servicios públicos. Luego volver a construirlos, yo no digo que sea imposible, evidentemente, pero sí que supondría un coste de tiempo muy importante. Y viene ahora una generación que debería de tener por lo menos los mismos derechos y las mismas posibilidades que hemos tenido nosotros. Eso está riesgo. Es una realidad y hay datos que lo demuestran. Tenemos un presidente que quiere vivir de que es moderado, de pedirle el voto a los socialistas, de incluso ser capaz de decir que si no le gustan los resultados, él repite las elecciones. La democracia hay que respetarla. Y no se puede cesar cuando no te guste. La moderación de Moreno Bonilla no es real. Es una persona de derechas y practica políticas de derechas. Eso es así y lo estamos viendo.

-También hay un simpatizante del PSOE que pueda estar decepcionado en mayor o menor medida. ¿A él qué le diría?

-¿A nuestros votantes? Un mensaje súper directo: necesitamos que todos vayamos a votar. Nosotros sabemos que si votamos ganamos y que si nos quedamos en casa, el resto de la ciudadanía es la que decide quién nos va a gobernar. Con lo cual podemos estar enfadados, por alguno de los temas o por alguna situación, por alguna de las medidas que se han tomado, pero siempre hay que sopesar el conjunto. Un enfado puntual no puede perjudicar a nuestra sociedad, a nuestro día a día, a nuestra convivencia, a nuestro futuro, a nuestros hijos. Necesitamos seguir avanzando, eso tiene que ser de la mano del PSOE y los socialistas lo saben. Si hay mosqueos y hay enfados, si hay rabia por alguna situación, debatámoslo dentro, veámoslo dentro. Tenemos nuestros procesos internos que además son abiertos, en los que se puede debatir. Hablamos muchísimo sobre el funcionamiento, sobre las medidas que vamos a poner encima de la mesa, qué es lo que no nos ha gustado, pero nosotros tenemos que salir a votar en masa. La izquierda no se puede quedar en casa el 19 de junio. Es importantísimo que salgamos a votar para que los demás no decidan.

-Hay, además, nuevos actores.

-Sí, el pacto entre el Partido Popular y VOX está firmado. Hay que ir a votar porque es necesario y porque Moreno Bonilla no puede repetir las elecciones cuando quiera. Él sabe que tendría que formar gobierno con ellos si tiene la posibilidad, pero si nosotros salimos a votar, no va a tener esa posibilidad y no podrá llevar a cabo un pacto que, insisto, está firmado. Lo que pasa es que a Moreno Bonilla le da miedo decirlo, igual que en Castilla León. ¿Le da miedo decirlo por qué? Porque puede ser que haya gente que haga un voto útil. También quiero que los ciudadanos hagan una reflexión con respecto a esa necesidad. Necesitamos que la derecha no vuelva a gobernar y menos con la extrema derecha. Y la alternativa a ese gobierno es el Partido Socialista

-Dice Juan Marín que ese gobierno del que habla, con Moreno y Orona, duraría dos días.

-Juan Marín ha dicho muchas cosas durante este último tramo y durante su labor como vicepresidente.

-Quiero decir que también da por hecho que existe esa posibilidad.

-sí, claro, sí, sí, los números la dan. Pero si nosotros salimos a votar, si la izquierda sale a la calle el 19 y vota, esa opción no la va a tener la derecha, que puede durar dos días o el tiempo que sea. Tenemos el espejo de Castilla y León. Con ellos tampoco ha durado dos días, aunque a Juan Marín le hubiese gustado que hubiera sido así. Es verdad que Moreno Bonilla ha anticipado las elecciones pensando que este era el momento oportuno, que a él le venía bien. No sé si duraría dos días o cuatro años, a mí. Desde luego a mí me gustaría que realmente no tuviéramos que comprobarlo, porque creo que es perjudicial para todos los andaluces.

-¿Qué palpa en la calle? ¿Nota esa decepción con el gobierno?

-Desde luego. A nosotros nos trasladan la necesidad de que los servicios públicos avancen. Eso es una realidad. En la calle nos hablan de la sanidad, en la calle nos hablan de si el colegio de su barriada ha cerrado una línea o ha cerrado dos, si los niños tienen aire acondicionado o no en la aula, ahora que ya aprieta el calor. En la calle nos hablan de los servicios básicos, sobre todo, y de la necesidad de recuperar la sanidad para todo el mundo. Es verdad que están forzando el sistema para que la gente vaya a la sanidad privada, pero no todo el mundo puede pagarla, con lo cual hay quien está padeciendo el no ser atendido, ante una urgencia, por su médico de atención temprana. Estamos con los colectivos sociales. El otro día el grupo de ayuda mutua nos explicaba el problema de los especialistas. Lo que les decimos es que, si en cuatro años han empeorado esos servicios públicos, para que vuelvan a los niveles anteriores tiene que haber un gobierno socialista. La gente es consciente.

-¿Cómo puede influir la escisión de Podemos?

-Yo apelo al voto útil. Creo que con eso lo estoy diciendo todo. Es necesario que tengamos esa mayoría sólida para poder conformar un gobierno. Es necesario que la ciudadanía haga ese voto útil y que nos vean como esa alternativa al gobierno que ahora mismo existe. Es verdad que han tenido unos comienzos un tanto complicados, pero bueno, es una opción que está ahí, son izquierda también y evidentemente, siempre va a ser mejor que la derecha y que la extrema derecha.

-Haga un poco de patria chica. ¿Qué puede llevar del Campo de Gibraltar a Sevilla Rocío Arrabal?

-Creo que tenemos deficiencias en muchísimas cosas, en infraestructuras, en aspectos sociales, económicos y es importante que la voz de nuestra comarca lo lleve allí al Parlamento. Hace pocos días vimos un ranking de los municipios con mayor desempleo a nivel estatal y en el top ten están Algeciras y La Línea. Creo que es necesario que se hagan políticas de empleo para la zona, que nos sentemos a negociar y haya un entente diario y constante con los agentes económicos, con los agentes sociales. Que veamos cuáles son las necesidades de nuestras empresas y cuál es la formación que se necesita para ocupar esos puestos de trabajo. También es algo que nos han dicho las propias empresas, necesitan esa formación profesional adaptada a la actividad que tenemos en la comarca. Juan Espadas decía el otro día que en el empleo joven, en el de las mujeres, es dónde hay que hacer planes específicos para paliar con urgencia los efectos del paro tan importante que sufrimos. Planes específicos para el Campo de Gibraltar, inversión pública y privada. Es necesario que se apueste por nuestra comarca, que está especialmente castigada y que se luche también mucho por nuestras infraestructuras.

-Como la conexión del Puerto por tren.

-En los Presupuestos Generales del Estado viene una partida importante de 300 millones de euros para la inversión del ferrocarril. Pero también es verdad que desde la Junta de Andalucía hay que impulsar los informes de impacto medioambiental. Si eso se retrasa, se retrasa la inversión, con lo cual es imprescindible la labor del gobierno de la Junta. Lo que no vale es que la derecha, cuando está en la oposición, chille y patalee, reclame infraestructuras e inversiones y luego, cuando gobierna, no ejecute absolutamente nada. Eso no vale y eso está pasando. Pero no es lo único. Se han cerrado un montón de aulas de la de la educación pública, mientras que vemos como se les da alas y convenios a los colegios privados y en otras comunidades autónomas incluso becas a niños. Me parece una gran barbaridad. Y eso no puede pasar aquí. Así que, bueno, tenemos que llevar allí nuestra voz y reclamar todas nuestras necesidades, que son muchas.

-¿Qué han aprendido de las elecciones de 2018?

-Bueno, yo creo que en 2018 se nos pasó factura y la ciudadanía tomó una decisión. Tampoco podemos olvidar que fuimos el partido más votado y el que tuvo el mayor número de diputados. No conseguimos formar gobierno porque se unieron PP y Ciudadanos, pero desde entonces es importante que la gente ha visto y ha sufrido en sus propias carnes lo que es tener a Moreno Bonilla y al PP en el Gobierno. Nosotros volvemos a tener la confianza en que la mayoría de los ciudadanos nos dé mejores resultados de lo que obtuvimos en el 2018.

-Aquí, en el Campo de Gibraltar, ustedes también han tenido problemas. En abril le abrieron un expediente disciplinario a Juan Lozano, portavoz municipal y presidente de la Mancomunidad de Municipios, tras negarse a acatar el acuerdo por el que debía abandonar su puesto de máximo responsable socialista en el Ayuntamiento.

-Ahora mismo estamos en el momento campaña, trabajando y saliendo a la calle para decir cuáles son nuestras políticas, cuáles son nuestros proyectos. Y estamos todos en eso, absolutamente todos y cada uno de cada agrupación. Estamos en precampaña al 100%, sin ningún tipo de fisuras.

-Pero no se ha cerrado todavía ese tema?

-No. Ya veremos después.