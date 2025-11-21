Emergencia en Matalascañas: el Ayuntamiento de Almonte pide una actuación urgente para salvar el paseo marítimo

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha solicitado formalmente al Gobierno de España una intervención urgente por la vía de emergencia en el litoral de Matalascañas, a raíz de los severos desperfectos causados en el paseo marítimo y la línea costera de Caño Guerrero, residencia de muchos sevillanos, por los recientes temporales. La situación actual presenta, según las autoridades municipales, un peligro inmediato y tangible tanto para los residentes y visitantes como para las infraestructuras esenciales, viviendas y establecimientos comerciales de la zona.

Los daños estructurales documentados incluyen hundimientos y tramos inestables que afectan actualmente a más de un kilómetro de frente litoral. Un aspecto particularmente alarmante es que la erosión ha alcanzado ya las infraestructuras críticas de saneamiento, incluyendo la estación depuradora de aguas residuales de la localidad, lo que podría desencadenar vertidos contaminantes sin tratar con grave impacto medioambiental en el Parque Nacional de Doñana, un espacio natural protegido de incalculable valor ecológico.

Francisco Bella, alcalde de Almonte, ha subrayado que "el deterioro del litoral compromete la seguridad ciudadana, la economía local y la viabilidad de un núcleo que vive fundamentalmente del turismo, los servicios y la actividad residencial", reclamando al Ejecutivo central "una actuación inmediata y coordinada que garantice la protección del litoral, la estabilidad del paseo y la continuidad de la actividad económica y social de Matalascañas". El consistorio ha enfatizado que esta petición responde a la obligación institucional de proteger la integridad de las personas y salvaguardar el valioso entorno natural de Doñana.

Plan de actuaciones urgentes solicitadas por el Ayuntamiento

El documento remitido al Gobierno central detalla un conjunto de medidas consideradas esenciales para frenar el deterioro progresivo y garantizar la seguridad en la zona costera. En primer lugar, se solicita la activación formal de la situación de emergencia, un procedimiento administrativo que permitiría agilizar significativamente los trámites burocráticos para implementar las intervenciones necesarias con la celeridad que requiere la situación actual.

Una de las demandas más urgentes es la ejecución inmediata del proyecto de regeneración de arena que fue aprobado en 2018 pero que, siete años después, en 2025, continúa sin materializarse. Este proyecto se considera fundamental para contrarrestar la regresión del frente litoral y la pérdida masiva de arena que ha venido agravando la erosión costera durante los últimos años. Según el consistorio, esta intervención podría haber mitigado considerablemente los daños actuales si se hubiera implementado en su momento.

Asimismo, se exigen actuaciones inmediatas para asegurar las zonas más dañadas del paseo marítimo, comenzando con medidas provisionales de seguridad que deberán dar paso posteriormente a una intervención estructural definitiva. El objetivo es garantizar tanto la estabilidad como la funcionalidad de esta infraestructura crucial para la actividad turística y económica de Matalascañas.

Protección urgente de infraestructuras críticas

Otro punto crítico destacado en la solicitud municipal es la protección inmediata de la red de saneamiento y la estación depuradora de aguas residuales, infraestructuras que se encuentran actualmente comprometidas por la erosión costera. El Ayuntamiento advierte que cualquier fallo en estos sistemas podría provocar vertidos de aguas sin depurar, con consecuencias potencialmente devastadoras tanto a nivel sanitario como ecológico para el entorno protegido de Doñana.

El consistorio ha solicitado expresamente la intervención directa de la Dirección General de la Costa y el Mar, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, para que lidere y coordine las acciones necesarias en el litoral almonteño, dada su competencia directa sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Complementando estas medidas inmediatas, el Ayuntamiento de Almonte ha pedido la elaboración de un estudio técnico integral que permita diseñar una solución estructural definitiva. Este análisis debería proporcionar las bases para una intervención global y duradera que no solo frene el deterioro actual, sino que también mejore la estabilidad del litoral y aumente su resiliencia frente a futuros temporales y los efectos del cambio climático.

La importancia ecológica y económica de Matalascañas

Matalascañas no es solo un destino turístico relevante en la costa de Huelva, sino que representa un enclave estratégico por su proximidad al Parque Nacional de Doñana. Esta ubicación privilegiada le confiere una responsabilidad especial en términos de gestión ambiental, ya que cualquier impacto negativo en su litoral podría extenderse rápidamente al espacio protegido colindante.

El núcleo costero de Matalascañas, perteneciente al municipio de Almonte, basa su economía principalmente en el turismo estacional, los servicios asociados y la actividad residencial. La degradación del paseo marítimo y la pérdida de superficie de playa suponen, por tanto, una grave amenaza no solo para la seguridad de residentes y visitantes, sino también para la viabilidad económica de toda la zona.

El alcalde ha destacado que esta solicitud trasciende cualquier consideración política y se fundamenta exclusivamente en la necesidad de proteger tanto a la población como al valioso patrimonio natural que representa Doñana, reconocido internacionalmente como Parque Nacional, Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves.

¿Qué impacto tienen los temporales en las zonas costeras?

Los temporales marítimos que afectan periódicamente al litoral andaluz se han intensificado en los últimos años como consecuencia del cambio climático. Estos fenómenos meteorológicos extremos provocan un incremento en la energía del oleaje que impacta directamente contra las infraestructuras costeras, acelerando procesos erosivos que en condiciones normales tardarían décadas en manifestarse.

La combinación de fuertes vientos, mareas vivas y sistemas de bajas presiones genera condiciones especialmente agresivas para paseos marítimos como el de Matalascañas. Cuando estas estructuras fueron diseñadas y construidas, hace varias décadas, no se contemplaron escenarios climáticos tan adversos como los que estamos experimentando en la actualidad.

Expertos en dinámica litoral señalan que la regresión de las playas constituye un problema cada vez más extendido en el litoral español, y particularmente en la costa atlántica andaluza. La pérdida de arena no solo reduce el espacio disponible para actividades recreativas, sino que elimina la primera barrera natural de protección frente al embate del mar, exponiendo directamente las infraestructuras terrestres a la acción erosiva del oleaje.

¿Por qué es crucial la regeneración de arena en las playas?

Los proyectos de regeneración de arena, como el aprobado para Matalascañas en 2018 y que siete años después sigue sin ejecutarse, representan una de las principales estrategias de adaptación frente a la erosión costera. Estas actuaciones consisten básicamente en la aportación artificial de sedimentos para recuperar el perfil original de la playa y restablecer su función como zona de disipación de la energía del oleaje.

Sin embargo, estos proyectos han generado debate entre la comunidad científica. Por un lado, ofrecen una solución inmediata a problemas urgentes de erosión, protegiendo infraestructuras y actividades económicas. Por otro, algunos expertos cuestionan su sostenibilidad a largo plazo, ya que en muchos casos la arena aportada vuelve a perderse en un plazo relativamente corto si no se abordan las causas estructurales de la erosión.

En el caso específico de Matalascañas, la demora en la ejecución del proyecto aprobado ha permitido que la situación se deteriore hasta alcanzar el punto crítico actual. La petición del Ayuntamiento de Almonte pone de manifiesto la necesidad de agilizar estos procedimientos administrativos cuando está en juego la seguridad de personas e infraestructuras críticas, así como la protección de espacios naturales de valor excepcional como Doñana.